Резников рассказал, будут ли выносить вопрос Донбасса на референдум

Вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал о том, могут ли вынести на всеукраинский референдум вопрос о будущем Донбасса. Об этом он рассказал в интервью изданию "Укринформ".

По словам министра, вопросы войны и мира на Донбассе не стоит выносить на всеукраинский референдум по причине неоднозначности этой темы.

Он заявил, что в данный момент идет горячая фаза войны и существует очень много манипуляций и пропаганды, которые идут со стороны России.

Резников сказал, что на всеукраинский референдум необходимо выносить вопросы, которые требуют холодного и взвешенного анализа, чтобы принимать решение.

Он подчеркнул, что вопросы, которые раскалывают общество на референдум выносить нельзя, так как это может только усилить противоречия среди граждан.

Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект о народовластии, который предусматривает проведение всеукраинского референдума 26 января. Этот пункт был частью предвыборной программы Владимира Зеленского.

Референдум нельзя проводить по вопросам, которые ставят под угрозу национальную безопасность и территориальную целостность Украины.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

Агрессии на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года после так называемого "референдума", который не был признан Украиной и международным сообществом.

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