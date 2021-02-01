Закон о референдуме: о чем власть спросит украинцев





Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

Принятый закон о народовластии через референдум вызвал разную реакцию у оппозиции (а в ней к "Слуге народа" — все фракции). Одни (та же "Батькивщина") уже предлагают свои темы для референдума, другие (та же "Европейская солидарность") — готовят представление в Конституционный суд, чтобы признать данный закон неконституционным. О том, каковы шансы отмены закона и какие темы дадут украинцам на рассмотрение в первую очередь читателям "Комментариев" рассказали эксперты.

"Одобрение получат популистские темы"

Кандидат политических наук, политический эксперт. Дмитрий Гаврилюк считает, что первые референдумы возможны в период очевидного спада динамики заболеваемости украинцев COVID-19 и первой волны результатов массового прививки против этого вируса. То есть, не раньше, чем через год.

"Какие могут быть темы референдума? Здесь для меня всё очевидно — это вопросы, которые как бы получили "поддержку народа" в ходе опроса Зеленского. Напомню, что в октябре прошлого года, на фоне местных выборов, были заданы 5 "важных для Украины" вопросов. Я считаю, что референдум возможен по вопросам введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах; уменьшения количества депутатов с 450 до 300 парламентариев, использование Украиной гарантий безопасности, изложенных в Будапештском меморандуме", — говорит Дмитрий Гаврилюк.

В то же время он считает, что не стоит много времени уделять дискуссиям или поискам "оригинальных или актуальных тем" референдума.

"Когда у власти популист, и популисты же в правительстве, любые популистские темы, которые могут быть вынесены на референдум, получат "одобрение" их электоральной паствы", — поясняет эксперт.

По его мнению, закон о народовластии прописывался во много для продвижения идеи или вариантов интеграции ОРДЛО. Или на условиях сепаратистов (читай России), или — наоборот.

"Зеленский не слишком смелый политик и совсем не государственник, как и вся его свита, — отмечает Дмитрий Гаврилюк. – Понимая, что две трети украинцев пошлют идею присоединения ОРДЛО на российских условиях на три буквы, такой инструмент "народовластия" как референдум нужен ему, чтобы "умыть руки" на международной арене — и перевести стрелки ответственности на всех украинцев".

Реакция политических партий на принятие закона тоже достойна внимания, считает эксперт.

"Не думаю, что представление партии "Евросолидарность" в Конституционный суд касательно закона о референдуме получит шанс на быстрое рассмотрение. В КСУ ведь сейчас бардак, — поясняет Дмитрий Гаврилюк. – В то же время, важно анализировать, когда и какие темы вбрасывают (вбросили) в публичное пространство партии Тимошенко, Медведчука. Их инициативы могут играть на руку Банковой. Ведь, по сути, их руками власть может тестировать восприятие народом тех или иных вопросов референдума".

"На темы референдума будут влиять США и РФ"

Политолог Наталия Белоус согласна с тем, что референдум – это демократический инструмент для решения государственных вопросов. Но подчеркивает, что в Украине (стране с низким уровнем доходов, с высоким уровнем преступности, с не очень хорошим международным имиджем, с 123-м местом в мире по уровню счастья граждан), можно прогнозировать манипуляции, которые будут происходить под прикрытием "референдума".

"На мой взгляд, такие процедуры как референдум и выборы необходимо проводить в электронной форме, уменьшая возможности для разных фальсификаций, — считает Наталия Белоус. – Если в Украине всё же запустят механизм референдума, то в ближайшие годы могут быть подняты такие не однозначные темы, как: легализация марихуаны в медицинских целях, свободное владение огнестрельным оружием, другие не совсем украинские вопросы".

По мнению политолога, на актуальность тем для референдума в Украине будут влиять США и РФ, продвигая свои бизнес интересы.

"Хоть Украина и суверенное государство, но все 30 лет независимости находится под колпаком гегемонов, — отмечает Наталия Белоус. — Также стоит учесть тот факт, что общественные организации и партии имеют возможность предлагать темы для референдума, собирать по территории Украины 3 млн. соратников, которые будут поддерживать "нужные" темы. Главное, чтобы такой способ коммуникации и лоббизма не нарушил территориальную целостность Украины и национальную безопасность… Я поддерживаю положительные, качественные трансформации в социуме, но всегда надо учитывать уровень политической культуры населения и текущую обстановку в стране".

Как сообщал портал "Комментарии", Президент Украины Владимир Зеленский убежден: недавно принятый закон о референдуме пугает многих старых политиков. Такое мнение появилось на официальных страницах главы государства в соцсетях.

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