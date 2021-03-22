На сайте Рады опубликовали законопроект о местном референдуме: детали документа

На сайте Верховной Рады опубликовали законопроект о местном референдуме. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

Согласно проекту, местный референдум является способом самостоятельного решения территориальной общиной вопросов местного значения, который заключается в принятии избирателями решений путем голосования.

Предметом такого референдума может быть:

выражение недоверия местному совету и (или) сельскому, поселковому, городскому главе;

потеря силы нормативно-правовым актом органа местного самоуправления или отдельными его положениями;

утверждение устава территориальной общины или изменений в него;

утверждение программы развития территориальной общины или изменений в нее;

другой вопрос местного значения, отнесенный Конституцией и законами Украины к ведению территориальной общины, ее органов и должностных лиц.

На местный референдум не могут выносить вопросы, являющиеся предметом всеукраинского референдума; противоречащие положениям Конституции и законов Украины; направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

Не могут быть и предметом вопросы, отнесенные Конституцией и законами к компетенции других органов публичной власти; по поводу реализации отдельных полномочий органов исполнительной власти, предоставленных органам местного самоуправления законом. Вопрос местных бюджетов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги также не могут выноситься на местный референдум.

Право голоса на местном референдуме имеет граждан Украины, достигший на день его проведения 18 лет, избирательный адрес которого отнесен к территории общины, в которой проводится референдум.

Вместе с тем военнослужащий срочной службы, гражданин Украины, проживающий за рубежом, недееспособные лица и те, что находятся в местах лишения свободы, не имеют права голоса на местном референдуме.

Голосование на нем является тайным. Контроль за волеизъявлением избирателей на местном референдуме запрещается. Членам комиссий местного референдума, другим лицам запрещается совершать любые действия или разглашать сведения, дающие возможность установить содержание волеизъявления конкретного избирателя.

Местный референдум по решению любого вопроса местного значения назначает территориальная комиссия по местному референдуму.

"Инициирование, назначение и проведение местного референдума в случае введения военного или чрезвычайного положения на всей территории Украины или на территории, где предусматривается его проведение, а также в течение тридцати дней после отмены военного или чрезвычайного положения, запрещается", — говорится в тексте закона.

Подчеркнем, решение референдума по инициативе общины о выражении недоверия местному совету или сельскому, поселковому, городскому главе влечет досрочное прекращение полномочий соответствующего совета или должностного лица.

Кроме того, решение референдума по инициативе общины о признании нормативно-правового акта органа местного самоуправления, отдельных его положений утратившими силу влечет потерю силы такого акта или отдельных его положений.

Вопрос местного референдума — это текст, которым излагается предложение местного референдума, в форме вопросительного предложения, которое предлагает избирателю четкие ответы "да" или "нет".

На местный референдум может выноситься только один вопрос.

Расходы на подготовку и проведение местного референдума, инициированного местным советом, предусмотрены за счет средств местного бюджета и средств фондов субъектов процесса референдума.

Инициативная группа (в случае проведения референдума по инициативе общины), организация партии, общественная организация, зарегистрированные как сторонники или оппоненты вопроса местного референдума в соответствии с этим законом, для финансирования своей агитации могут образовать собственный фонд.

Центральная избирательная комиссия разрабатывает методику определения стоимости затрат на подготовку и проведение местного референдума. Учитывается количество зарегистрированных избирателей в соответствующей ОТО и размер минимальной заработной платы.

"Сельская, поселковая, городская территориальная комиссия местного референдума в соответствии с методикой определения стоимости затрат на подготовку и проведение местного референдума, определяет ежегодно сумму таких расходов на следующий год и передает соответствующие финансовые показатели местному совету для включения в местный бюджет расходов на организацию и проведение местного референдума", — указано в документе.

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