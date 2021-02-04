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Представители оппозиции приняли резолюцию об импичменте Зеленского

По словам депутатов, президент грубо нарушил Конституцию и законы Украины

сегодня, 18:12
Автор:

Елизавета Черных

Члены политической партии "Оппозиционной платформы — За жизнь" приняли резолюцию о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского. Данная информация обнародована на официальном сайте политической силы. 

Представители оппозиции приняли резолюцию об импичменте Зеленского

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

В заявлении ОПЗЖ указано, что, подписав указ о санкциях против народного избранника Тараса Козака, президент страны "грубо нарушил Конституцию и законы Украины, принципы демократии и верховенства права".

В сообщении оппозиции также сказано, что делегаты постановили депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде начать процедуру отстранения Зеленского с поста президента в порядке импичмента.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций против украинских телеканалов NewsOne, 112 Украина, ZIK, которые номинально принадлежат Тарасу Козаку, а реально Виктору Медведчуку — народному депутату партии ОПЗЖ и куму российского президента. Указ издан во исполнение решения СНБО от второго февраля. Срок действия санкций составляет пять лет. Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода активов за пределы Украины, запрет на передачу прав собственности, прекращение выдачи разрешений на ввоз и вывоз валютных ценностей. То есть отныне каналы NewsOne, 112 Украина, ZIK будут заблокированы.

В свою очередь глава государства Владимир Зеленский заявил, что телеканалы, принадлежащие Тарасу Козаку занимались антиукраинской пропагандой и получали финансирование с территории России. По словам Зеленского, данное решение, которое заблокировало вещание телеканалов, далось ему нелегко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде инициируют импичмент Зеленского из-за закрытия каналов Медведчука. 






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Источник: https://zagittya.com.ua/news/novosti/rezoljucija_xxiv_sezda_politicheskoj_partii__oppozicionnaja_platforma_l_za_zhizn_.html
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