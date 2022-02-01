Падает рейтинг или поджимает паника: почему Зеленский решился на такое выступление в Раде

Сегодня, 1 февраля, перед нардепами выступил президент Украины Владимир Зеленский. Прямо в Раде он подписал указ об укреплении обороноспособности страны. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" это выступление.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент пытается сбить панику и укрепить обороноспособность

Политтехнолог Борис Тизенгаузен поясняет:

"В той ситуации, в которой мы сейчас находимся (европейские, американские и некоторые украинские СМИ называют разные даты российского вторжения, приводят различные сценарии, демонстрируют даже карты нанесения ударов), нам нужно сбить панику и укрепить обороноспособность. И мне кажется, Зеленский именно этим занимался. И в конце прошлой недели, когда давал пресс-конференцию иностранным СМИ . И сегодня, выступая в парламенте. Этими выступлениями он успокаивал панику. Приведя официальную позицию украинской власти. А подписанный указ, который повышает зарплаты нашим военным, увеличивает в течение следующих трех лет численность вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек профессиональной армии – это уже об укреплении обороноспособности".

И всё это, подчеркивает эксперт, происходит на фоне визитов в Киев британского и польского премьеров, на фоне анонса нового формата Великобритания-Польша-Украина.

"Потому важно было дать определенные месседжи. В том числе о поддержке наших партнеров, о том, что мы будем взаимодействовать с теми, кто смотрит с нами в одну сторону. Технологически, на мой взгляд, как политтехнологоа, всё было сделано правильно", – резюмирует Борис Тизенгаузен.

Есть четыре объяснения, почему такое выступление Зеленского прозвучало именно сейчас

По мнению эксперта Украинского института политики Руслана Бизяева, сегодняшнее выступление Зеленского должно было дать очередной толчок в развитии концепции, которую мы наблюдаем, наверное, с конца декабря. А именно: что в стране всё нормально, паниковать не надо, нормандский формат разблокирован (то есть, Путин не нападет), никаких "зрад" не будет, ситуация под контролем, отопительный сезон как-то проползем.

"Зачем необходимо было такое выступление именно сейчас? Первое – падает рейтинг. Второе – начались непонятки с американцами, явные и скрытые трения . Третье – прилетает в Киев британский премьер Борис Джонсон (речь о создании союза Украина-Польша-Великобритания). Четыре – имеем сложнейшую ситуацию в экономике. При этом, тогда как украинская власть у западных партнеров просит деньги, они в ответ присылают патроны и снаряды. Боеприпасы – штука хорошая, только на хлеб их не намажешь", – отмечает эксперт.

Между тем, продолжает он, согласно последним данным, опубликованным Европейской бизнес-ассоциацией, только 45% наших компаний планируют работать в прежнем режиме в случае обострения политической ситуации или начала военных действий. А остальные готовят план "Б".

"Что такое в бизнесе план "Б"? В первую очередь – заморозка всех второстепенных и неприоритетных трат и вложений. Это уход в тень, оптимизация налогов – и так далее. Так что цель выступления была – всех успокоить (особенно бизнес). Дать мощный сигнал нашим западным партнерам, что единственное лицо, принимающее решения в Украине, это, по-прежнему, Офис президента, а не всякие там оппозиционеры. Ну и – внести сумятицу в стан оппозиции, которая уже начала прокачивать тему "зрад" и "красных линий" в рамках новых встреч в нормандском формате. Удалось ли? Ответ на этот вопрос мы сегодня не получим, – уверен Руслан Бизяев. – Но судя по тому, что происходит в малом и среднем бизнесе, что происходит с инвесторами (не путать со спекулянтами), что наша ГТС начинает работать в реверсном режиме – думаю, одними выступлениями проблем не решить. Должны последовать определенные действия. Не исключаю, что такими станут поездка на Донбасс или в какой-то другой сложный регион".

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