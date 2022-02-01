Чего ожидать от визита Джонсона и будущего союза между Польшей, Британией и Украиной: мнение экспертов

Украина создаст коалицию с партнерами, коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник 1 февраля посетит Украину. Какие ожидания от этого визита? Что можно сказать об отношениях Киева и Лондона в последнее время?

Новая ось Украина-Польша-Великобритания может стать эффективным оборонительным союзом



У политолога, профессора кафедры международных отношений НАУ Максима Яли ожидания от визита Бориса Джонсона в Украину – самые позитивные.

"Взаимоотношения двух стран за последние два года существенно укрепились. Во время визита Зеленского в Лондон были подписаны важные договора и меморандумы об усиления сотрудничества в военной сфере, а также о выделении кредитов Великобританией на строительство военных кораблей, которых так не хватает Украине. Недавно Верховная Рада ратифицировала их. Также стоит отметить, что именно Великобритания первая, без каких-либо проволочек, начала поставлять нам противотанковые комплексы, которые предназначены для применения в условиях уличных боев в городах. Это крайне важный компонент для обороны в условиях возможной полномасштабной войны с РФ", – подчеркивает Максим Яли.

Он также обращает внимание, что буквально вчера глава МИД Великобритании внесла в парламент законопроект о санкциях против ближайшего окружения Путина в случае новой военной агрессии.

"Как известно, российские олигархи предпочитают хранить свои деньги именно в Лондоне. Так что это существенный предохранительный механизм, – поясняет Максим Яли. – Ну и, пожалуй, главные ожидания связаны с образованием новой оси Украина -Польша-Великобритания , о которой стало известно не так давно. И создание которой подтвердил глава украинского МИД Кулеба. Уверен, не случайно сегодня в Киев, кроме Бориса Джонсона, пребывает и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Так что ждём заявлений о подготовке создания нового оборонительного союза".

Украинские власти находятся больше под контролем Лондона, чем Вашингтона

Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш рассуждает так:

"В последнее время власть в Украине явно перешла под англо-американский протекторат. Причем с большей ролью Лондона. Возможно, это сознательно распределение ролей американцев с англичанами. Можно вспомнить и о встрече Зеленского, когда он был в Лондоне с визитом, с главой британской спецслужбы. Что, вообще-то является совершенно недопустимой вещью для президента действительно суверенного государства. Но так как Украина после Евромайдана к числу суверенных государств, похоже, не относится, это воспринялось как нечто само собой разумеющееся".

По мнению Евгения Филиндаша, украинские власти находятся больше под контролем Лондона, чем Вашингтона. Поэтому, считает он, от визита Джонсона следует ожидать очередных указаний официальному Киеву от Великобритании.

"Можно вспомнить и напичкивание Украины оружием именно со стороны англичан. Плюс уже заявлено, что планируется создание некого объединения, куда будут входить Великобритания, Польша и Украина. Думаю, как раз эта структура, мини-полу-НАТО под британским контролем тоже будет обсуждаться", – отмечает эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", Украину ждет историческое событие, когда три страны, имеющие одинаковые взгляды и общего врага, сделают совместное заявление о будущих планах.

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