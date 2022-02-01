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Зеленский подписал указ: на сколько вырастет численность армии Украины

Президент Владимир Зеленский в Верховной Раде подписал указ об укреплении обороноспособности страны

сегодня, 11:37
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Согласно указу президента численность украинской армии вырастет на 100 тысяч человек. Об этом глава государства заявил во время выступления в парламенте, сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на трансляцию заседания. 

Зеленский подписал указ: на сколько вырастет численность армии Украины

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В президентском указе есть еще несколько интересных моментов, которые обращают на себя внимание. В частности, говорится о росте зарплаты военным, что уже ранее анонсировал министр обороны Украины Алексей Резников. Зарплата военнослужащих должны вырасти и составлять не меньше трех минимальных зарплат в Украине.

Также должна быть разработана концепция по обеспечению жильем военнослужащих. Что касается увеличения численности украинского войска, то в Офисе президента рассчитывают, что армия будет расширяться на протяжении ближайших трех лет. Поэтому армия увеличится не одномоментно, а постепенно на протяжении ближайших трех лет.

В указе также прописано, что будет увеличена длительность службы контрактников. Будут сформированы еще 20 бригад. 

При этом Владимир Зеленский подчеркнул, он решил подписать соответствующий указ, в частности определив, что нужно увеличивать численность войска не потому, что Украина готовится к войне, а потому что хочет иметь профессиональную армию, которая гарантирует мир в будущем.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
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