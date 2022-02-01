Зеленский подписал указ: на сколько вырастет численность армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Согласно указу президента численность украинской армии вырастет на 100 тысяч человек. Об этом глава государства заявил во время выступления в парламенте, сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на трансляцию заседания.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В президентском указе есть еще несколько интересных моментов, которые обращают на себя внимание. В частности, говорится о росте зарплаты военным, что уже ранее анонсировал министр обороны Украины Алексей Резников. Зарплата военнослужащих должны вырасти и составлять не меньше трех минимальных зарплат в Украине.

Также должна быть разработана концепция по обеспечению жильем военнослужащих. Что касается увеличения численности украинского войска, то в Офисе президента рассчитывают, что армия будет расширяться на протяжении ближайших трех лет. Поэтому армия увеличится не одномоментно, а постепенно на протяжении ближайших трех лет.

В указе также прописано, что будет увеличена длительность службы контрактников. Будут сформированы еще 20 бригад.

При этом Владимир Зеленский подчеркнул, он решил подписать соответствующий указ, в частности определив, что нужно увеличивать численность войска не потому, что Украина готовится к войне, а потому что хочет иметь профессиональную армию, которая гарантирует мир в будущем.

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