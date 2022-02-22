Обращение Зеленского: как власти отреагировали на признание РФ «ЛДНР» – что ждать в дальнейшем

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением после того, как Россия признала "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По словам Зеленского, РФ нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует свои войска на Донбассе, находившиеся там с 2014 года. Что можно сказать по реакции украинских властей на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Наиболее вероятный вариант – мы придем к "замороженному" конфликту

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает очень слабым выступление президента Зеленского – особенно на фоне происходящих событий.

"Я даже не ожидал такого, – признался эксперт. – Судя по этому выступлению, позиция нашего государства – абсолютно ничтожная. В данной ситуации Зеленский должен был быть более решительным и действенным. А то, что он высказал – просто какой-то позор, откровенно говоря...".

Ситуация, по мнению Кирилл Молчанова, будет развиваться по очевидному сценарию:

"Россия введет войска в так называемые "ДНР" и "ЛНР", после чего Украина, скорее всего, прекратит какие-либо обстрелы той территории. Потому что тогда нам придется официально воевать с РФ. Наиболее вероятный вариант – мы придем к "замороженному" конфликту".

Акцент делается на оборону прифронтовой территории и работу с Западом, чтобы добиться максимально жестких санкций против РФ

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований, доктор политических наук Игорь Петренко уверен, что реакция президента спокойная и взвешенная.

"Очевидно, что нашим ключевым инструментом в противостоянии с РФ является дипломатия. Вот там и дальше собирается воевать Зеленский, – поясняет эксперт. – Он не спешит разрывать дипломатические отношения или делать другие резкие шаги. Акцент делается на оборону прифронтовой территории и работу с Западом, чтобы добиться от максимально жестких санкций против РФ, Путина и его ближайших соратников. Добиться жёсткой реакции Запада – задача номер один для нас".

Игорь Петренко отмечает, что пока сложно сказать, как ситуация может развиваться дальше.

"Важным моментом будет то, в каких границах Госдума признаёт "ДНР" и "ЛНР". Если речь идёт об административных границах Донецкой и Луганской областей, то следует ожидать территориальных претензий или даже попыток отбить у Украины территорию, – предупреждает эксперт. – Если же речь идёт о нынешних "границах", то ситуация может быть более спокойной. В любом случае, РФ ждут серьёзные последствия и жёсткая реакция Запада. А Украину – серьёзный разговор с Западом об гарантиях безопасности".

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