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Выдыхаем и успокаиваемся: Зеленский рассказал, что будет дальше – после признания РФ «ЛДНР»

Президент пообещал украинцам сразу же сообщить, если будет угроза наступления российских войск

сегодня, 07:00 comments2038
Автор:

Кравцев Сергей
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После того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании так называемых "ЛДНР" и о вводе российских войск на территорию оккупированного Донбасса президент Зеленский провел серию телефонных разговоров с мировыми лидерами и только потом обратился в своем видеообращении к украинскому народу. В обращении к украинцам Зеленский попытался ответить на вопрос "что будет дальше?". Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на прямую речь президента.

Выдыхаем и успокаиваемся: Зеленский рассказал, что будет дальше – после признания РФ «ЛДНР»

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина последовательна в своих действиях. Страна хочет мира. Украина уже инициировала ряд встреч и консультаций: с государствами Совбеза ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Президент подчеркнул, Украина просит, чтобы на полную силу включилась в работу СММ ОБСЕ, чтобы не было провокаций и дальнейшей эскалации. Президент настаивает на встрече лидеров "Нормандского формата". 

При этом Зеленский отметил, что время для высказываний озабоченности давно закончилось и теперь Украина ждет от западных партнеров четких шагов поддержки. Такие ситуации показывают, кто в мире сегодня настоящий друг Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил украинцам, что сегодня причин для беспокойства нет. При этом он пообещал, что как только власти поймут, что Путин решил отдать приказ о наступлении российских войск на остальную часть Украины – об этом сразу же будет сообщено публично.

Глава украинского государства заявил, что Украина, как стояла, так и стоит исключительно на дипломатическом пути урегулирования ситуации, но при этом президент напомнил, что сейчас уже не февраль 2014-го, а февраль 2022. За этот промежуток времени Украина сильно поменялась и имеет боеспособную, сильную армию. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Cm8Ri6KnFq8
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comments

Обсуждения

Иван

сегодня, 07:43

Наконец-то прекратятся обстрелы и люди спокойно вздохнут.

иса

сегодня, 07:25

Пасть закрой-ублюдок.

Малоросс

сегодня, 07:17

Зелибоба ты жалок.....Лучше б ты и дальше хером по клавишам стучал.

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