Зеленский отреагировал на признание "ЛДНР" Россией

Признание Россией "ЛДНР" является подрывом мирных усилий и разрушает переговорные процессы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео обращении.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)





При этом он подчеркнул, что Украина квалифицирует действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, что вся ответственность за последствия о признании "ЛДНР" возлагается на Россию.







Зеленский также добавил, что признание "ЛДНР" Россией может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках "Нормандии".





"Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы", — заявил он.





Президент подчеркнул, что своими решениями Россия легализирует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года.





Напомним, в понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин признал "независимость" и "суверенность" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Сделал это в конце своего обращения, во время которого сделал много резких выпадов в адрес Украины и Запада. Эксперты, опрошенные "Комментарии", проанализировали последствия этого решения хозяина Кремля. Война за независимость Украины действительно началась сегодня Политический эксперт дипломат Вадим Трюхан считает, что признанием "Л/ДНР" Путин дал шанс. Всем. "Первое. Украине – стать сильной, единой и субъектной.





На кону – существование украинского государства, свобода и жизнь каждого гражданина. Второе. Западу — наконец-то избавиться от розовых очков и выступить единственным фронтом против фюрера современности, которым себя продемонстрировал миру Путин. Третье. Народу России, который или поймет, что их царь ведет их на заклание или будет обречен на маргинализацию", – объясняет эксперт.

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