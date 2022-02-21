Путин признал "Л/ДНР": что будет дальше

В понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин признал "независимость" и "суверенность" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Сделал это в конце своего обращения, во время которого сделал много резких выпадов в адрес Украины и Запада.

Владимир Путин - фото: kremlin.ru

Эксперты, опрошенные "Комментарии", проанализировали последствия этого решения хозяина Кремля.

Война за независимость Украины действительно началась сегодня

Политический эксперт дипломат Вадим Трюхан считает, что признанием "Л/ДНР" Путин дал шанс. Всем.

"Первое. Украине – стать сильной, единой и субъектной. На кону – существование украинского государства, свобода и жизнь каждого гражданина. Второе. Западу — наконец-то избавиться от розовых очков и выступить единственным фронтом против фюрера современности, которым себя продемонстрировал миру Путин. Третье. Народу России, который или поймет, что их царь ведет их на заклание или будет обречен на маргинализацию", – объясняет эксперт.

По мнению Вадима Трюхана, Украинскому государству сейчас нужно:

Во-первых, заявить, что Минские договоренности утратили силу.

Во-вторых, объявить военное положение в районах, прилегающих к линии столкновения, границам Украины с Россией, Беларусью, Крымом и Приднестровьем.

В третьих, немедленно остановить все инфраструктурные программы и направить все имеющиеся ресурсы на оборону.

В-четвертых, объявить частичную мобилизацию.

В-пятых, отказаться от каких-либо переговоров с участием России до возобновления статус-кво, существовавшего по состоянию на вчерашний день.

В-шестых, следует пригласить срочные консультации с нашими ключевыми партнерами, на которых просить предоставить Украине на условиях, приближенных к известной программе ленд-лиз, противоракетную, противовоздушную и противокорабельную военную технику.

В-седьмых, инициировать безотлагательные переговоры с МВФ и другими международными финансовыми организациями и частными кредиторами, направленные на установление моратория на любые выплаты Украиной имеющихся внешних долгов.

"А кроме того, всему политикуму следует взять мораторий на любые политические ссоры, а президенту Украины инициировать формирование правительства национального спасения с участием всех политических партий и мощных гражданских организаций, – говорит Вадим Трюхан. – Вместе с тем нельзя обойтись и без серьезных мер, направленных на искоренение пятой колонны из всех отраслей украинской жизни, начиная от СМИ и заканчивая владельцами украинских компаний, общественных организаций и тому подобное. Война за независимость Украины действительно началась сегодня".

Россия, которая ищет войны, будет выдвигать всем требования, которые никто не будет выполнять

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний размышляет следующим образом:

"Сегодняшние театральные постановки (сначала с формированием круга круговой поруки на Совбезе – публично, под камеры, а затем и с подписания указа президента России о признании террористических образований "Л/ДНР" государствами") красноречиво подчеркнули, что российская сторона никогда не планировала выполнять Минские соглашения. А война в Украине – это средство, с помощью которого Путин хочет уничтожить наше государство".

Не менее безобразной, по мнению эксперта, была и мотивировочная речь Путина.

"Складывалось впечатление, что то ли Путин пишет Соловьеву на его шоу сценарии, то ли сам Путин пересмотрел российские политические ток-шоу и поверил во все бредовые заявления, которые там озвучивают. Интересно, что главным мотивом, который "заставил" Путина признать террористические "Л/ДНР", является даже не "киевский режим" и "неонацистская идеология", а нежелание Запада дать гарантии безопасности и увести НАТО от границ России. Мне вспоминается, что накануне Первой мировой войны Берлин требовал гарантий от Парижа, что тот останется нейтральным в российско-немецкой войне, которая, возможно, когда-нибудь начнется. И в знак подтверждения этих гарантий немцы потребовали передать в состав Германии два французских города – Туль и Верден. Фактически, агрессор Германия искала поводы начать мировую войну – и в остальном нашла их", – подчеркивает Юрий Подорожний.

Так и Россия, по его мнению, ищущая войны, будет выдвигать всем требования, которые никто не будет выполнять.

"Именно поэтому истерика, которую закатал во время выступления Путин, должна всем в мире ответить на риторический вопрос: Сколько еще нужно носиться с Россией? Однако, пока газ качается в Европу, а нефть течет в США – этот вопрос так и останется нерешенным", – прогнозирует эксперт.

Ранее на портале "Комментарии" — Социологи узнали отношение украинцев к Путину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!