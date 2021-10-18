Обмен Медведчука на украинских политзаключенных: эксперты оценили заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский допустил обмен народного депутата (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которому предъявлено подозрение в госизмене, на украинских политзаключенных в России, при условии наличия у Медведчука российского гражданства.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" это заявление главы государства.

Такое преступление должно расследоваться в Украине

Политолог Петр Охотин считает обмен Медведчука на украинских заключенных, которые содержаться в РФ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, – невозможным.



"Ему предъявлены обвинения по жесткой статье – государственная измена. Такое преступление должно расследоваться в Украине", – поясняет Петр Охотин.

Он не исключает, что Владимир Зеленский может сейчас находиться под давлением России и определенных западных групп относительно дальнейшей судьбы Медведчука.

"Если это действительно так – нужно озвучивать публично. Но сначала – суд в Украине", – подчеркивает политолог.

Делать подобные заявления в отношении украинского политика, за которым стоит часть избирателей – неправильно

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко считает, что данным заявлением президент подчеркнул готовность идти на любые, даже крайние меры, чтобы освободить незаконно удерживаемых граждан Украины.

"В то же время, предложение обменять Медведчука (при наличии у него российского гражданства) на фактически украинских заложников, выглядит не самым удачным. Но это уже вопросы к пресс-службе президента, – отмечает Михаил Дяденко. – С моей точки зрения, делать подобные заявления в отношении украинского политика (какой бы фигурой он не был – хорошей, плохой, демонизированной), за которым стоит часть избирателей – неправильно даже с информационной, политтехнологической точки зрения. Не говоря уж о том, что никаких правовых оснований для такого рода заявления нет".

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский объяснился по поводу оффшоров: что думают эксперты.





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