Обмен Медведчука на украинских политзаключенных: эксперты оценили заявление Зеленского

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Елизавета Черных
Президент Украины Владимир Зеленский допустил обмен народного депутата (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которому предъявлено подозрение в госизмене, на украинских политзаключенных в России, при условии наличия у Медведчука российского гражданства.
Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ
Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" это заявление главы государства.
Политолог Петр Охотин считает обмен Медведчука на украинских заключенных, которые содержаться в РФ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, – невозможным.
Он не исключает, что Владимир Зеленский может сейчас находиться под давлением России и определенных западных групп относительно дальнейшей судьбы Медведчука.
Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко считает, что данным заявлением президент подчеркнул готовность идти на любые, даже крайние меры, чтобы освободить незаконно удерживаемых граждан Украины.
Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский объяснился по поводу оффшоров: что думают эксперты.
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