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Президент рассказал, что мешает выдать Медведчука России

Украина могла бы рассмотреть обмен кума президента РФ, подозреваемого в госизмене

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский признал, что Украина рассмотрела бы вопрос о том, чтобы обменять лидера "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, на украинцев, которые находятся в плену Кремля. Вся загвоздка в том, что от российской стороны пока что не поступило подтверждений, что Медведчук имеет паспорт гражданина РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу "ICTV".

Президент рассказал, что мешает выдать Медведчука России

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, сегодня есть очевидный факт – Виктор Медведчук есть гражданином Украины и рассмотрение его дела происходит согласно украинских законов. При этом президент признал, что, если бы Москва дала подтверждение, что Медведчук действительно есть гражданином России, то Киев мог бы рассмотреть вопрос об обмене политика на тех украинцев, которые сегодня находятся в тюрьмах России за то, что выступили против агрессора, отстаивая независимость и суверенитет украинского государства.

При этом президент признал, что со стороны Москвы не было никаких прямых просьб или условий "оставить в покое" Медведчука. На этот счет никаких разговоров не было.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский назвал прямых агентом Петра Порошенко. Фильм-расследование "Слидство.инфо" он связал с теми фактами, которые против него в 2019-м году использовал его главный оппонент и критик Петр Порошенко. При этом Зеленский отметил, что, если за больше, чем 2 года, как он уже президент, ничего нового в команде Порошенко не сумели накопать против него, значит, его вины действительно нет.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IWlJtAPUGBc
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comments

Обсуждения

Володимир

сегодня, 08:13

"Зеленский назвал прямых агентом Петра Порошенко". Вы вообще читаете то, что пишете?!..

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