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Главная Новости Политика президент «Конструкция, которая сыпется»: Зеленский рассказал о своем видении ЕС и НАТО
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«Конструкция, которая сыпется»: Зеленский рассказал о своем видении ЕС и НАТО

Президент своеобразно раскритиковал Евросоюз, вспомнив про Brexit и нежелание выступать единым фронтом против РФ

сегодня, 17:34
Автор:

Вечканова Елена

Украина все чаще заявляет о своем желании стать полноценным членом Европейского Союза (ЕС) и Североатлантического альянса, однако конкретных подвижек в этом направлении пока не наблюдается. По мнению главы украинского государства Владимира Зеленского, проблема не только в медленных реформах, но и в позиции самих союзных объединений.

«Конструкция, которая сыпется»: Зеленский рассказал о своем видении ЕС и НАТО

Зеленский о вступлении Украины в НАТО и ЕС. Фото: Reuters

Свои мысли президент изложил во время общения с журналистами немецкого медиа Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зеленский уверен, что на глобальную войну с той же Европой Кремль не пойдет. Однако постоянные запугивания подобным развитием событий Россия регулярно продолжает. При этом под "пресс" в основном попадают страны бывшего Советского Союза, но не члены ЕС, говорит президент.

Отвечая на вопрос о вероятном вступлении в НАТО, Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна является мирной и не хочет войны. Но если, как в нынешнее время, приходится защищать территориальную целостность государства, то мы готовы это делать.

И в данном случае, по мнению президента, очень странным кажется позиция стран, представляющих НАТО, когда речь заходит в вероятном участии их военных подразделений в защите какого-то из государств. Зеленский считает, что таким образом власти этих государств демонстрируют свой страх. Это же, по словам политика, вызывает вопросы насчет устойчивости такой "конструкции", как тот же Альянс.

Следует отметить, что отдельные представители НАТО высказывают сомнения насчет необходимости принимать Украину в свои ряды. По мнению Зеленского, так проявляется слабость НАТО в целом, какую прежде продемонстрировал и Евросоюз.

Таким образом президент вспомнил о выходе Великобритании из Содружества европейских стран (Brexit). Зеленский уверен, что ЕС лишь потерял, а не приобрел от случившегося, а, значит, объединение уже не имеет былой прочности и влияния. По мнению главы украинского государства, сейчас ЕС выглядит "конструкцией, которая сыпется", однако членство Украины, считает он, сможет укрепить это объединение (и в перспективе — НАТО).

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, к каким агрессивным "сюрпризам" со стороны России готовы украинские политики и военные. Что рассказал Зеленский, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какую альтернативу переговорам "нормандской четверки" предложил президент. К слову, наши эксперты уже проанализировали эту идею — есть свои плюсы и минусы.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-ukrayini-nimeckomu-vidannyu-frankfurter-68757
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