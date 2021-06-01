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Глобальнее «Нормандии»: Зеленский предложил альтернативу переговорам по Донбассу

По мнению президента, Украине стоит расширить «нормандский формат», привлекая к нему США и Евросоюз

сегодня, 13:56
Автор:

Вечканова Елена

Украина может улучшить свои позиции на внешней политической арене и наладить ситуацию внутри страны, если воспользуется альтернативным планом насчет переговоров с Россией. По словам президента Владимира Зеленского, нынче существующий "нормандский формат",  касающийся войны на Донбассе, может лечь в основу нового более глобального договора, который будет выгоден нашей стране.

Глобальнее «Нормандии»: Зеленский предложил альтернативу переговорам по Донбассу

Зеленский предложил альтернативу "нормандии". Фото: REUTERS

Таким мнением политик поделился с представителями немецкого медиа Frankfurter Allgemeine Zeitung, о чем сообщили в Офисе президента.

Зеленский называет такую идею "планом "Б", который якобы может действовать лучше, чем уже нарушенный Будапештский меморандум (договор об ядерном разоружении Украины, подписанный в 1994 году — прим. ред.). Сторонами, которые будут договариваться в рамках подобного соглашения, кроме Украины и России, по мнению президента, должны стать как Евросоюз в глобальном плане, так и Соединенные Штаты Америки.

Именно эти два последних "игрока" и должны гарантировать Украине общую безопасность, предполагает глава украинского государства.

По мнению Зеленского, переход с "Нормандии" на подобный план поможет поскорее закончить войну на Донбассе. Помимо этого могут быть урегулированы и многие другие спорные вопросы, включая аннексию Крыма, поставки российского газа в Европу через пока еще не достроенный "Северный поток-2" и даже вхождение Украины в НАТО и (или) ЕС.

Президент подчеркивает, что заседания "нормандской четверки" в свое время стали толчком к созданию "минских переговоров". Однако в нынешнее время этот механизм действует все хуже, при чем даже иностранные партнеры начинают демонстрировать лояльность к России-агрессору. Так, к примеру, по словам Владимира Зеленского, совсем недавно немецкие дипломаты отказались отвечать россиянам, считают ли они их непосредственной стороной конфликта на Донбассе.

Новый план, который может быть обговорен Зеленским с главой Белого Дома Джозефом Байденом, подобных "вольностей" во взаимодействии с РФ якобы не предполагает.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, к каким агрессивным "сюрпризам" со стороны России готовы украинские политики и военные. Что рассказал Зеленский, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, ждать ли, по мнению президента Украины, эскалации на самом Донбассе, и если да, то когда.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-ukrayini-nimeckomu-vidannyu-frankfurter-68757
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