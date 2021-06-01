Глобальнее «Нормандии»: Зеленский предложил альтернативу переговорам по Донбассу

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Вечканова Елена
Украина может
улучшить свои позиции на внешней политической арене и наладить ситуацию внутри
страны, если воспользуется альтернативным планом насчет переговоров с Россией. По
словам президента Владимира Зеленского, нынче существующий "нормандский формат", касающийся войны на Донбассе, может лечь в основу нового более глобального
договора, который будет выгоден нашей стране.
Зеленский предложил альтернативу "нормандии". Фото: REUTERS
Таким мнением
политик поделился с представителями немецкого медиа Frankfurter
Allgemeine Zeitung, о чем сообщили в
Офисе президента.
Зеленский
называет такую идею "планом "Б", который якобы может действовать лучше, чем уже
нарушенный Будапештский меморандум (договор об ядерном разоружении Украины,
подписанный в 1994 году — прим. ред.). Сторонами, которые будут договариваться
в рамках подобного соглашения, кроме Украины и России, по мнению президента,
должны стать как Евросоюз в глобальном плане, так и Соединенные Штаты Америки.
Именно эти два
последних "игрока" и должны гарантировать Украине общую безопасность, предполагает
глава украинского государства.
По мнению
Зеленского, переход с "Нормандии" на подобный план поможет поскорее закончить
войну на Донбассе. Помимо этого могут быть урегулированы и многие другие
спорные вопросы, включая аннексию Крыма, поставки российского газа в Европу
через пока еще не достроенный "Северный поток-2" и даже вхождение Украины в
НАТО и (или) ЕС.
Президент
подчеркивает, что заседания "нормандской четверки" в свое время стали толчком к
созданию "минских переговоров". Однако в нынешнее время этот механизм действует
все хуже, при чем даже иностранные партнеры начинают демонстрировать лояльность
к России-агрессору. Так, к примеру, по словам Владимира Зеленского, совсем
недавно немецкие дипломаты отказались отвечать россиянам, считают ли они их
непосредственной стороной конфликта на Донбассе.
Новый план,
который может быть обговорен Зеленским с главой Белого Дома Джозефом Байденом,
подобных "вольностей" во взаимодействии с РФ якобы не предполагает.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, к каким агрессивным "сюрпризам" со стороны России готовы украинские
политики и военные. Что рассказал Зеленский, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, ждать ли, по мнению президента Украины, эскалации на самом Донбассе, и если да, то когда.
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