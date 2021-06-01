Глобальнее «Нормандии»: Зеленский предложил альтернативу переговорам по Донбассу

Украина может улучшить свои позиции на внешней политической арене и наладить ситуацию внутри страны, если воспользуется альтернативным планом насчет переговоров с Россией. По словам президента Владимира Зеленского, нынче существующий "нормандский формат", касающийся войны на Донбассе, может лечь в основу нового более глобального договора, который будет выгоден нашей стране.



Зеленский предложил альтернативу "нормандии". Фото: REUTERS

Таким мнением политик поделился с представителями немецкого медиа Frankfurter Allgemeine Zeitung, о чем сообщили в Офисе президента.

Зеленский называет такую идею "планом "Б", который якобы может действовать лучше, чем уже нарушенный Будапештский меморандум (договор об ядерном разоружении Украины, подписанный в 1994 году — прим. ред.). Сторонами, которые будут договариваться в рамках подобного соглашения, кроме Украины и России, по мнению президента, должны стать как Евросоюз в глобальном плане, так и Соединенные Штаты Америки.

Именно эти два последних "игрока" и должны гарантировать Украине общую безопасность, предполагает глава украинского государства.

По мнению Зеленского, переход с "Нормандии" на подобный план поможет поскорее закончить войну на Донбассе. Помимо этого могут быть урегулированы и многие другие спорные вопросы, включая аннексию Крыма, поставки российского газа в Европу через пока еще не достроенный "Северный поток-2" и даже вхождение Украины в НАТО и (или) ЕС.

Президент подчеркивает, что заседания "нормандской четверки" в свое время стали толчком к созданию "минских переговоров". Однако в нынешнее время этот механизм действует все хуже, при чем даже иностранные партнеры начинают демонстрировать лояльность к России-агрессору. Так, к примеру, по словам Владимира Зеленского, совсем недавно немецкие дипломаты отказались отвечать россиянам, считают ли они их непосредственной стороной конфликта на Донбассе.

Новый план, который может быть обговорен Зеленским с главой Белого Дома Джозефом Байденом, подобных "вольностей" во взаимодействии с РФ якобы не предполагает.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, к каким агрессивным "сюрпризам" со стороны России готовы украинские политики и военные. Что рассказал Зеленский, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, ждать ли, по мнению президента Украины, эскалации на самом Донбассе, и если да, то когда.



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