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«Сюрпризы» с разных сторон: Зеленский о возможном нападении РФ на Украину

По словам Зеленского, при вероятной эскалации войны Россия может атаковать как с Крыма, так и с Беларуси

сегодня, 13:13
Автор:

Вечканова Елена

Одним из главных вопросов повестки дня остается российская агрессия на территории Украины. О возможности разворачивания Россией полноценной войны с нашим государством различные эксперты говорят уже давно. Как рассказал журналистам немецкого медиа Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Владимир Зеленский, в Украине готовы к различным "сюрпризам" со стороны северного "соседа".

«Сюрпризы» с разных сторон: Зеленский о возможном нападении РФ на Украину

Зеленский рассказал о возможном нападении РФ. Фото: ОП

По словам Зеленского, одной из самых больших опасностей сейчас является вероятность морского нападения российской армии. Об этом, утверждает глава государства, свидетельствует большое скопление кораблей как в Азовском, так и в Черном море, а также различное блокирование водного передвижения в этом регионе.

Зеленский подчеркивает, что российские власти занимаются нарушением любых международных прав, беря под контроль территорию, которая им не принадлежит.

Также не снижается опасность возможной атаки РФ на Украину с юга — это может быть "обеспечено" благодаря наличию различной военной техники и подразделений в аннексированном Крыму.

Не исключает Зеленский и вполне "стандартного" развития ситуации — попытки боевиков ОРДЛО продвинуться вглубь Донбасса, на эту чего часть, что сейчас контролируется Киевом. Такую вероятность президент назвал "блицкригом к границам Луганской и Донецкой областей".

Стоит отметить, что вслед за многими политическими и военными экспертами наконец-то озвучил вариант с вероятным нападением российских войск со стороны Беларуси и Владимир Зеленский. По мнению политика, подобную идею нельзя исключать, ведь нынешние события намекают на усиления контроля Кремля над РБ. При этом Зеленский говорит, что атаковать северные украинские границы могут не только российские, но и непосредственно белорусские военнослужащие.

По словам президента, любое новое вторжение России в Украину кремлевским политикам уже не удастся "скрывать" за утверждениями и якобы "гражданской войне". Таким образом в РФ открыто заявят о начале полноценной войны, что повлечет за собой соответствующую реакцию других государств.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, ждать ли, по мнению Зеленского, эскалации на самом Донбассе, и если да, то когда. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть о прогнозах экспертов по ситуации на Донбассе на лето 2021 года.


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Источник: https://comments.ua/ua
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