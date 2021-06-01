Не-нормандно: зачем Зеленскому менять формат переговоров по Донбассу

Украина может инициировать создание нового формата, который поможет решить военный конфликт на Донбассе и некоторые другие сложные вопросы касаемо внешней политики. О подобной идее в интервью немецким журналистам признался президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, Украина нуждается в единой площадке, где можно будет обсудить не только Донбасс, но и возвращение аннексированного Крыма, и вступление в НАТО и Евросоюз, и многие другие моменты.



Украина может найти альтернативу "нормандскому формату". Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" решили узнать у экспертов, о чем именно может говорить президент и реально ли создание такого формата. Помимо прочего специалисты попытались предположить, зачем поднимается такая тема и кто может присоединиться к подобным переговорам.

Предложение единого формата по всем вопросам — неадекватное

По мнению директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, президент Украины в последнее время начал делать очень много странных заявлений — с точки зрения их реализации.

"Скорее это выглядит как имитация бурной деятельности. Это и подписание указа о президентском университете для "людей будущего", и фактические требование дать нам План действий по членству в НАТО, и заявление, что если "Северный поток-2" достроят, это будет личное поражение президента США. Подобные заявления выглядят неуместно, учитывая, что Зеленский сейчас не актер, не выступает на сцене, не снимается в сериале. Глава государства должен быть более взвешен в высказываниях, понимая последствия от подобных заявлений", — отмечает Виталий Бала.

Слова Зеленского о некоем новом формате переговоров по Донбассу кажутся эксперту неадекватными.

"Смешивать в одну кучу вопросы войны с Россией, аннексии Крыма, "Северного потока-2", сдабривая это некой общей фразой о гарантиях безопасности — всё это выглядит, мягко говоря, странно, а фактически — неадекватно. Если мы поднимаем тему нового формата переговоров, то я уже на раз отмечал, что и предыдущая власть, и эта должны бы изначально сформировать повестку дня. Перечень вопросов, которые будут интересны странам, приглашаемым в этот формат. Чтобы они хотели обговаривать и решать конкретные вопросы. А просто говорить "я хочу, чтобы там были США, Великобритания, Турция, Китай, Япония" — это выглядит несерьезно. Потому подобные заявления, по моему мнению, носят, прежде всего, популистический характер. Желания показать, что украинская власть что-то делает, ищет пути к миру. Но это имитация, лишенная конкретного содержания", — считает Виталий Бала.

По его мнению, двигаться к созданию нового переговорного формата, безусловно, нужно. Но сначала следует представить перечень вопросов, которые будут цеплять интересы, в том числе, международной безопасности.

"Следует предложить конкретные вещи, которые будут интересны другим державам с точки зрения их национальных интересов. Лишь при таком подходе можно рассчитывать на создание некой новой площадки, которые назовут, условно говоря, новым форматом", — резюмирует директор Агентства моделирования ситуаций.

"Зеленский проявляет активность накануне саммита Байден-Путин, и это правильно"

Политолог Андрей Золотарев считает, что к заявлению о необходимости нового формата переговоров президента Украины подтолкнул ряд факторов.

"Первое — очевидно, что Минский процесс после известных действий белорусских властей уже точно не будет Минским в географическом смысле. Мало того, что переговоры находится на точке замерзания, так еще и придется искать другую площадку для встреч. Это породит волну констатации, что "Минску" пришел конец", — поясняет политолог.

Вторым моментом Золотарев отмечает то, что Зеленский не может допустить дефолта по вопросу мирного урегулирования. По словам эксперта, это является одной из базовых позиций президента. Соответственно, чтобы не упереться по итогу в стену, политикам приходится предлагать альтернативы.

По словам Андрея Золотарева, в увязке вопроса Крыма с мирным урегулированием на Донбассе ничего нового нет. Это уже не раз звучало.

"А вот идея о включении в переговорный процесс ситуации с "Северным потоком-2" — некий новый момент. Впрочем, как бы там ни было, но СП-2 уже к делу не подошьешь. При всех проблемах, которые он несет Украине, газопровод уже готов на 95%. И, судя по всему, даже США смирились с этим фактом. А мы будем пожинать последствия", — прогнозирует политолог.

К слову, Андрей Золотарев считает правильным, что накануне встречи Путина и Байдена, которая запланирована на 16 июня в Женеве, Зеленский проявляет активность. Напоминает, что есть Украина с ее проблемами. Чтобы мы не пропали с радаров.

"Новый формат вполне возможен, — уверен эксперт. — Нам бы хотелось, чтобы в него вошли США, Великобритания — страны-гаранты Будапештского меморандума. Вопрос в том, хотят ли этого сами Штаты и Британия, которые на данный момент проявляют наибольшую активность как в Украине, так и как в качестве лоббистов Украины в мире".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, к каким агрессивным "сюрпризам" со стороны России готовы украинские политики и военные. Что рассказал Зеленский, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, ждать ли, по мнению президента Украины, эскалации на самом Донбассе, и если да, то когда.

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