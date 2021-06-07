Когда в Украине начнет действовать запрет пластиковых пакетов

В Украине запретили бесплатное распространение пластиковых пакетов в торговле и общепите. Закон об их ограничениях в ходе форума "Украина 30. Экология" подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "Комментариев".



Владимир Зеленский. Фото: ОП

Многие страны мира перерабатывают почти 100% отходов, при этом Украина — всего 6%, отметил президент. Он подписал закон об ограничении распространения пластиковых пакетов. Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования и начнет действовать через полгода. Запрет обращения пластиковых пакетов должен стимулировать производство биоразлагаемых пакетов.

Глава государства также рассказал о законодательных инициативах по управлению отходами.

"Разработан современный законопроект об управлении отходами, который введет предотвращение их образованию, повторное использование, переработку отходов на вторичное сырье и грамотную утилизацию", — анонсировал Зеленский.

Ежегодно каждый украинец использует полтысячи пластиковых пакетов, в Евросоюзе этот показатель в пять раз меньше. Сейчас 33 страны мира полностью запретили оборот пластиковых пакетов, еще 53 — частично.

Президент Украины Владимир Зеленский также подписал указ о проекте "Зеленая страна". По его планам — за 10 лет увеличить площадь лесов на один миллион гектаров, а в ближайшие три года — высадить в Украине один миллиард деревьев.

"Три закона, о которых я говорил, — не только о пользовании пластиком, а модернизация промышленности, управление отходами и закон о выбросах. Прежде всего мы говорим о модернизации большой и любой промышленности. Мы это сделаем... Не верьте, что это возможно за год сделать. Нет. Будет реальный переход на модернизированную промышленность на протяжении 10-12 лет", — рассказал президент во время разговора с журналистами.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект № 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Нарушителей законодательства после того, как закон вступит в силу, ждут штрафы до 34 тыс. грн. Как сделать, чтобы этот закон заработал, и кто особенно пострадает от его реализации, "Комментариям" рассказали эксперты.

Напомним, в Украине начался полный аудит украинских недр и водных ресурсов. В частности, поиск и отмена незаконно полученных разрешений и "спящих лицензий". Зеленский также анонсировал новый законопроект и усиление государственного экологического надзора.



Из-за пандемии коронавируса карантин положительно отразился на экологии многих стран. "Комментарии" узнали, как сказался локдаун на экологии в Украине в целом и в Киеве в частности.

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