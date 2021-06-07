Небо "в клеточку": о чем Зеленский предупредил промышленников

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Наталья Некрасова
Противодействие промышленному загрязнению и экологический контроль являются одним из главных направлений работы украинской власти в отрасли экологии. Об этом во время выступления на форуме "Украина 30. Экология" рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "Комментариев".
Владимир Зеленский. Фото: ОП
Необходимо противодействовать промышленному загрязнению, контролировать качество воздуха и воды в Украине, подчеркнул президент.
В то же время — никакие нормы не будут работать без соответствующей системы надзора, отметил глава государства.
Глава государства также сообщил, что по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины начался полный аудит всех украинских недр и их пользователей. В частности — поиск и отмены незаконно полученных разрешений и "спящих лицензий".
Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект № 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Как сделать, чтобы этот закон заработал, и кто особенно пострадает от реализации, "Комментариям" рассказали эксперты.
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Віри йому нема, як і Порошенку та продажним "патріотам", "небо в клітинку" наших старих олігархів не лякає. Краще б примусити їх жити на території своїх заводів, а Порошенка зі Свинарчуками-Гладковськими та Яроша, Тягнибока, Чубарова, Сенцова та подібних спільників, їздити тільки на своїх "Еталонах".