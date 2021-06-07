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Небо "в клеточку": о чем Зеленский предупредил промышленников

Президент Владимир Зеленский анонсировал новый законопроект и усиление государственного экологического надзора

сегодня, 11:18
Автор:

Наталья Некрасова

Противодействие промышленному загрязнению и экологический контроль являются одним из главных направлений работы украинской власти в отрасли экологии. Об этом во время выступления на форуме "Украина 30. Экология" рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "Комментариев".

Небо "в клеточку": о чем Зеленский предупредил промышленников

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Необходимо противодействовать промышленному загрязнению, контролировать качество воздуха и воды в Украине, подчеркнул президент.

"На сегодняшний день разработан проект закона о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения. Он запустит масштабную модернизацию нашей промышленности и минимизирует уровень промышленных загрязнений", — анонсировал законодательные инициативы Зеленский.

В то же время — никакие нормы не будут работать без соответствующей системы надзора, отметил глава государства.

"Поэтому сейчас создана специализированная экологическая прокуратура и соответствующие подразделения Нацполиции. Когда-то на совещании с нашими правоохранителями я говорил: "Все, кто не хочет для Украины чистого воздуха, чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку". И наши промышленники должны понимать, что в XXI веке мало быть успешными, продуктивными. Нужно быть просто очень ответственными", — заявил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины начался полный аудит всех украинских недр и их пользователей. В частности — поиск и отмены незаконно полученных разрешений и "спящих лицензий".

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект № 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Как сделать, чтобы этот закон заработал, и кто особенно пострадает от реализации, "Комментариям" рассказали эксперты.



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Віри йому нема, як і Порошенку та продажним "патріотам", "небо в клітинку" наших старих олігархів не лякає. Краще б примусити їх жити на території своїх заводів, а Порошенка зі Свинарчуками-Гладковськими та Яроша, Тягнибока, Чубарова, Сенцова та подібних спільників, їздити тільки на своїх "Еталонах".

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