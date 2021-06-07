Зеленский рассказал о доходах от инвентаризации лесов

Украина прошла путь от идеи до реального старта государственной инвентаризации лесов, которую страна проводит впервые. Об этом во время выступления на форуме "Украина 30. Экология" рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "Комментариев".



Владимир Зеленский. Фото: ОП

Лесная отрасль Украины не знала реформирования почти 50 лет, отметил Зеленский. Он анонсировал реформу отрасли, которая изменит систему управления лесами и введет лучшие европейские практики.

"Мы вводим новые правила продажи древесины, которые ликвидируют "серый" рынок. В стране прозрачно, онлайн, без каких-либо коррупционных рисков должны реализоваться 100% необработанной древесины. Первые шаги на этом пути уже принесли свои результаты — это плюс один миллиард доходов государственных лесхозов только за первый квартал года", — сообщил президент.

Кроме того, начинается экологический проект "Зеленая страна" для природы и окружающей среды, проинформировал Зеленский.

"Мы поставили себе амбициозную, но, я думаю, достижимую цель — за 10 лет увеличить площадь лесов на один миллион гектаров. Ради этого в ближайшие три года мы стремимся высадить в Украине один миллиард деревьев", — рассказал Зеленский.

Соответствующий указ президент подписал во время форума "Украина 30. Экология".

Совместно с международными партнерами Украина делает свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата в виде модернизации коммунальной инфраструктуры и промышленности, развития возобновляемых источников энергии, электротранспорта и энергоэффективности, отметил Зеленский.

"Нами приняты законы и запущена система мониторинга отчетности, верификации выбросов парниковых газов и промышленности — законодательство в сфере обращения озоноразрушающих веществ. Также надеюсь, что правительство вскоре примет обновленные амбициозные цели Украины о Парижском соглашении", — заявил глава государства.

Напомним, в Украине начался полный аудит украинских недр и водных ресурсов. В частности, поиск и отмена незаконно полученных разрешений и "спящих лицензий". Зеленский также анонсировал новый законопроект и усиление государственного экологического надзора.



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