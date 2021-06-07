Зеленский рассказал о доходах от инвентаризации лесов

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Наталья Некрасова
Украина прошла путь от идеи до реального старта государственной инвентаризации лесов, которую страна проводит впервые. Об этом во время выступления на форуме "Украина 30. Экология" рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "Комментариев".
Владимир Зеленский. Фото: ОП
Лесная отрасль Украины не знала реформирования почти 50 лет, отметил Зеленский. Он анонсировал реформу отрасли, которая изменит систему управления лесами и введет лучшие европейские практики.
Кроме того, начинается экологический проект "Зеленая страна" для природы и окружающей среды, проинформировал Зеленский.
Соответствующий указ президент подписал во время форума "Украина 30. Экология".
Совместно с международными партнерами Украина делает свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата в виде модернизации коммунальной инфраструктуры и промышленности, развития возобновляемых источников энергии, электротранспорта и энергоэффективности, отметил Зеленский.
Напомним, в Украине начался полный аудит украинских недр и водных ресурсов. В частности, поиск и отмена незаконно полученных разрешений и "спящих лицензий". Зеленский также анонсировал новый законопроект и усиление государственного экологического надзора.
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