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Главная Новости Политика внутренняя политика Зеленский рассказал, что будет с водными ресурсами и Чернобылем
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Зеленский рассказал, что будет с водными ресурсами и Чернобылем

Президент анонсировал государственный аудит водных ресурсов Украины и развитие туризма в Чернобыльской зоне

сегодня, 11:50
Автор:

Наталья Некрасова

Вопрос водных ресурсов и качественной питьевой воды в Украине обсудили во время последнего заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом во время выступления на форуме "Украина 30. Экология" рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "Комментариев".

Зеленский рассказал, что будет с водными ресурсами и Чернобылем

Владимир Зеленский. Фото: ОП

"Аналогично аудиту недр будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины. Кроме этого, идет подготовка к управлению речными бассейнами. Построены четыре современные лаборатории, и в соответствии с европейскими принципами начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки Украины", — рассказал президент.

Также не менее важным сейчас является вопрос Чернобыльской зоны отчуждения, отметил глава государства. Уже утверждена государственная программа развития Чернобыльской зоны на три года, которая предусматривает изменения в инфраструктуре и новую концепцию развития территорий — внутреннюю и международную рекламу Чернобылю, сообщил Зеленский.

"Чернобыль должен стать мощным магнитом туризма, как для Украины, так и для всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения", — сказал президент.

Глава государства также сообщил, что по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины начался полный аудит всех украинских недр и их пользователей. В частности — поиск и отмены незаконно полученных разрешений и "спящих лицензий". Зеленский также анонсировал новый законопроект и усиление государственного экологического надзора. Президент сообщил, что для этого в Украине создали специализированную экологическую прокуратуру и соответствующие подразделения Нацполиции.


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