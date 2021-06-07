Зеленский рассказал, что будет с водными ресурсами и Чернобылем

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Наталья Некрасова
Вопрос водных ресурсов и качественной питьевой воды в Украине обсудили во время последнего заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом во время выступления на форуме "Украина 30. Экология" рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "Комментариев".
Владимир Зеленский. Фото: ОП
Также не менее важным сейчас является вопрос Чернобыльской зоны отчуждения, отметил глава государства. Уже утверждена государственная программа развития Чернобыльской зоны на три года, которая предусматривает изменения в инфраструктуре и новую концепцию развития территорий — внутреннюю и международную рекламу Чернобылю, сообщил Зеленский.
Глава государства также сообщил, что по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины начался полный аудит всех украинских недр и их пользователей. В частности — поиск и отмены незаконно полученных разрешений и "спящих лицензий". Зеленский также анонсировал новый законопроект и усиление государственного экологического надзора. Президент сообщил, что для этого в Украине создали специализированную экологическую прокуратуру и соответствующие подразделения Нацполиции.
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