В Украине начался аудит недр: какую пользу получат украинцы

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Наталья Некрасова
Приоритетным вопросом для украинской власти является использовании недр в Украине. Об этом во время выступления на форуме "Украина 30. Экология" рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "Комментариев".
Владимир Зеленский. Фото: ОП
По решению Совета нацбезопасности и обороны Украины начался полный аудит всех украинских недр и их пользователей, сообщил Зеленский. В частности — поиск и отмены незаконно полученных разрешений и "спящих лицензий".
Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект № 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Как сделать, чтобы этот закон заработал, и кто особенно пострадает от реализации, "Комментариям" рассказали эксперты.
Напомним, карантин из-за пандемии коронавируса в мире местами имел положительное влияние на экологию. "Комментарии" узнали, как сказался локдаун на экологии в Украине в целом и в Киеве в частности.
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