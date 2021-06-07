В Украине начался аудит недр: какую пользу получат украинцы

Приоритетным вопросом для украинской власти является использовании недр в Украине. Об этом во время выступления на форуме "Украина 30. Экология" рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "Комментариев".



Владимир Зеленский. Фото: ОП

"Первый вопрос — это недра Украины, их использование. Долгое время эта отрасль ассоциировалась с коррупцией и незаконной добычей. Поэтому последние два года мы стремимся внедрять изменения, которые станут точкой невозврата в такой ситуации", — сказал президент.

По решению Совета нацбезопасности и обороны Украины начался полный аудит всех украинских недр и их пользователей, сообщил Зеленский. В частности — поиск и отмены незаконно полученных разрешений и "спящих лицензий".

"Доступной всем стала геологическая информация — специальное разрешение на добычу недр можно приобрести сегодня на открытых аукционах. Мы делаем все, чтобы недра работали на наши будущие поколения и были основой для внедрения экономического паспорта украинцев. Когда каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр и сможет использовать эти деньги на обучение в Украине", — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект № 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Как сделать, чтобы этот закон заработал, и кто особенно пострадает от реализации, "Комментариям" рассказали эксперты.

Напомним, карантин из-за пандемии коронавируса в мире местами имел положительное влияние на экологию. "Комментарии" узнали, как сказался локдаун на экологии в Украине в целом и в Киеве в частности.





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