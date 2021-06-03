Борьба Зеленского с олигархами: что в тексте законопроекту

Текст законопроекта №5599 авторства президента Украины Владимира Зеленского обнародовали на официальном сайте Верховной Рады. Портал "Комментарии" проанализировал документ об анонсированной борьбе с олигархами в Украине, и какие именно инструменты заложены в проект закона.



Владимир Зеленский. Фото: ОП

В законопроекте, который президент определил как неотложный, олигархами будут считаться бизнесмены, имеющие большой экономический или политический вес в обществе и влияющие на государственную политику или СМИ. В статье 1 определяются следующие термины: "бенефициар", "контролер", "связанное лицо" и "средства массовой информации".

Статья 2 законопроекта дает определение, кто именно будет считаться олигархом в Украине по трем из четырех критериев. Так, чтобы получить определение "олигарх", нужно:

— участвовать в политической жизни;

— активно влиять на СМИ;

— быть конечным владельцем монопольного бизнеса и в течение одного года поддерживать или усиливать это положение;

— иметь активы стоимостью более чем один миллион прожиточных минимумов (на 1 января 2021 года это 2 млрд 270 млн грн).

Однако при оценке стоимости активов олигархов не учитываются активы, принадлежащие ему в СМИ.

"Принятие и реализация положений, предусмотренных проектом закона, не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины и местных бюджетов. Реализация закона повлияет на лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) и связанных с ними лиц, а также на публичных служащих ", — говорится в пояснительной записке.

Участие в политической жизни определяет высшие государственные должности людей, которые могут попасть в определение "олигарх" — от президента Украины, руководителей Верховной Рады, народных депутатов и министров до связанных с ними лиц. Также среди должностей — председатель НБУ и глава СБУ, генпрокурор и руководители или спонсоры политических партий.

Законопроектом определяется, что значительное влияние на СМИ имеют владельцы (бенефициары), контролеры, или если бенефициаром, или контролером средства массовой информации станет связанное с ними лицо или лицо, которое "не обладает безупречной деловой репутацией".

Оценивать экономический или политический вес олигарха будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Подавать лиц на проверку будет правительство, член СНБО, представители НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета. В Украине также введут Реестр олигархов. Тем бизнесменам или политикам, которые туда попадут, запретят прямо или косвенно финансировать политические партии и покупать объекты "большой приватизации". Кроме того, олигархов обяжут подавать декларации о финансовом состоянии и контактах с государственными служащими высокого ранга.

"Решение об исключении из Реестра лица, указанного в части первой статьи 2 настоящего закона, принимается в случае установления факта отсутствия у такого лица не менее двух признаков, предусмотренных частью первой статьи 2 настоящего закона", — говорится в статье 9 законопроекта об олигархах.

Документ также определяет, кого в Украине будут считать "лицом с безупречной деловой репутацией. Закон утратит силу через 10 лет со дня введения его в действие. Переходный период, который предоставляется олигархам, составляет полгода со дня вступления в силу закона.

Напомним, этот закон должен определить критерии, по которым тот или иной бизнесмен попадет под термин "олигарх". За это можно получить санкции и потерять часть активов, рассказывал во время пресс-конференции президент. По его словам, власть "не хочет убить большой бизнес", а хочет "убить" понятие "олигарх" и их влияние в Украине.

С критикой законопроекта об олигархах выступают многие политики. Накануне того, как документ появился на сайте Верховной Рады СМИ, нардепы и эксперты анализировали текст, добытый из собственных источников.

"Главная фишка закона об "олигархах": государство признает олигарха "олигархом" по решению.... СНБО", — отметил народный депутат Ярослав Железняк.

Команда Зеленского имитирует борьбу с олигархами в Украине и делает много ошибок, особенно в деле Медведчука, считает экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он заявил, что за время президентства Владимира Зеленского введены санкции в отношении трех телеканалов и оппозиционного политика Виктора Медведчука, но бизнесменам времен экс-президента Виктора Януковича возвращено конфискованное при каденции пятого президента Петра Порошенко имущество.

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