Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вывел Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), а также освободил его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



"Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства", – заявил Зеленский.

В ОП также заявили, что украинская делегация продолжит работу в ТКГ на основе четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины. Кроме того, у Зеленского напомнили, что главной задачей украинской делегации является возвращение оккупированных территорий в состав нашей страны на условиях Украины.

Ранее "Комментарии" писали, что Витольд Фокин сделал ряд громких заявлений, в том числе о том, что никогда не был и не будет врагом России, и что на Донбассе нет войны между РФ и Украиной. Позиция Фокина подверглась критике и представителями Офиса президента, и его коллегами из ТКГ. Зачем было вводить в и без того тяжелый переговорный процесс столь раздражающего многих персонажа? О чём говорит "фактор Фокина"? На эти и другие вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!