Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ

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Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно
которому вывел Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней
контактной группе (ТКГ), а также освободил его от исполнения обязанностей первого
заместителя главы делегации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой
оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов
Донецкой и Луганской областей нашего государства", – заявил Зеленский.
В ОП также заявили, что украинская делегация продолжит
работу в ТКГ на основе четкого понимания полного контроля Россией временно
оккупированных территорий Украины. Кроме того, у Зеленского напомнили, что главной
задачей украинской делегации является возвращение оккупированных территорий в
состав нашей страны на условиях Украины.
Ранее "Комментарии" писали, что Витольд Фокин сделал ряд громких
заявлений, в том числе о том, что никогда не был и не будет врагом России,
и что на Донбассе нет войны между РФ и Украиной. Позиция Фокина подверглась
критике и представителями Офиса
президента, и его коллегами
из ТКГ. Зачем было вводить в и без того тяжелый переговорный процесс столь
раздражающего многих персонажа? О чём говорит "фактор Фокина"? На эти и другие
вопросы порталу
"Комментарии" ответили эксперты.
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