Зеленский в США: какую практическую пользу принесет визит к Байдену

Вторник, 31 августа, начался для украинцев с новостей о том, что президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой уже находятся на территории Соединенных Штатов. Как известно, у Зеленского запланирована насыщенная программа, главным "гвоздем" которой является личная встреча с главой США Джозефом Байденом. "Комментарии" спросили у экспертов, какие важные вопросы могут быть решены, и что практического, а не декларативного мы можем извлечь из этого визита.



Зеленский встретится с Байденом 1 сентября. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Мы ничего не везем, а хотим что-то получить. Но так не бывает"

Политолог Виктор Таран предполагает, что, судя по повестке встречи, а также политической ситуации, которая сложилась в Вашингтоне в связи с происходящим в Афганистане, ничего конкретного мы не сможем привезти из США.

"Это связно с тем, что после афганской, в определенной мере, катастрофы, американцы точно не будут готовы в ближайшее время масштабно инвестировать в какую-то страну. Они сперва подобьют итоги предыдущей кампании (а в Афганистан направляли миллиарды долларов), учтут все ошибки — и лишь потом будут двигаться дальше", — поясняет эксперт.

Таран также напоминает, что во время встреч Байдена с Меркель, с Путиным, они уже решили судьбу "Северного потока-2", который будет достроен.

"И ничего нового Байден нам не скажет, он играет уже на другой стороне, — отмечет Виктор Таран. — Нам мог бы помочь, в том числе в плане противодействия СП-2, Конгресс. Но визит проходит как раз, когда он на каникулах. Именно поэтому все аналитики отмечают, что было стратегической ошибкой украинской делегации отправляться в США именно в те дни, когда Конгресс не проводит заседание. Следовало, используя ситуацию в Афганистане, просить перенести визит на 2-3 недели, с прицелом на возврат конгрессменов с каникул. И тогда общие результаты визита были бы априори намного выше. А так ничего конкретного не будет — ритуальная встреча, ритуальные фото".

Еще одним промахом украинской власти в ракурсе этого визита политолог считает то, что она ничего не везет для "торга" с США.

"Нам четко поставили условия: принять закон о СБУ (лишив службу ряда несвойственных ей функций), перестать ломать реформу государственного корпоративного управления, провести реальные "посадки". А еще неформально просили "голову" Коломойского, по которому активно идут судебные процессы в США. Ничего этого не произошло, — подчеркивает Виктор Таран. — Более того. на прошлой неделе Зеленский демонстративно пришел на канал "1+1", который аффилируют не только с Коломойским, но и Оксаной Марченко – супругой Виктора Медведчука. Для Госдепа это своеобразная двойная пощечина. То есть, мы ничего не везем, а хотим что-то получить. Но так не бывает".

Поэтому, резюмирует эксперт, мы получим на выходе "большое ничего".

"А ведь это первый визит такого плана, он бы должен был формировать повестку дня на будущие годы. Мы же, по сути, прибыли в позиции проигравшего", — подытоживает Виктор Таран.

"Для Украины появился огромный шанс и карт-бланш доверия, при котором сверхдержава сможет нас научить хорошему"

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов акцентирует, что визит Владимира Зеленского в США и встреча с Джозефом Байденом состоится в очень непростой геополитической ситуации. И Америка в ней внешне выглядит проигравшей стороной.

"В конце августа последний американский военный покинул землю Афганистана. Официально операция по выводу войск и эвакуации завершена. А уже 1 сентября состоится встреча глав украинского и американского государств. Безусловно, кроме протокольной части будут обсуждаться и кулуарные вопросы. Важно отметить, что 1 сентября — это не только начало учебы большинства школьников и студентов, но и дата начала Второй мировой войны в 1939 году. Так что судьбоносный характер встречи очевиден. В этой связи США, очевидно, будут наращивать экономическую и военную помощь Украине", — прогнозирует Алексей Воронцов. Официально операция по выводу войск и эвакуации завершена. А уже 1 сентября состоится встреча глав украинского и американского государств. Безусловно, кроме протокольной части будут обсуждаться и кулуарные вопросы. Важно отметить, что 1 сентября — это не только начало учебы большинства школьников и студентов, но и дата начала Второй мировой войны в 1939 году. Так что судьбоносный характер встречи очевиден. В этой связи США, очевидно, будут наращивать экономическую и военную помощь Украине", — прогнозирует Алексей Воронцов.

Эксперт подчеркивает, что опыт Афганистана оказался негативным и в некотором роде проигрышным. США не смогли построить цивилизованное, демократическое государство, так как глубокая коррупция и средневековые устои были сильнее общечеловеческих ценностей.

"Скажем так — эксперимент провалился. Теперь для Украины появился огромный шанс и карт-бланш доверия, при котором сверхдержава сможет нас научить хорошему", — отмечает Алексей Воронцов.

По его словам, протокольно обсудят:

- агрессию со стороны Российской Федерации;

- реформы в Украине, в частности правосудия и борьбы с коррупцией;

- энергобезопасность Украины.

"Ну, а что получится из всего этого — узнаем в скором времени. Я думаю, что США усилят лобби по вступлению Украины в НАТО, подкинут деньжат и оружия, усилят энергетическую, технологическую помощь нашей стране. Форпост на границе с РФ для них крайне важен. И я не удивлюсь, если в скором времени в Украине появятся американские военные базы на границе с северным соседом", — отмечает Алексей Воронцов.

"Зеленский хочет разобраться, кто и что обещал Украине"

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун согласен с тем, что визит украинской делегации в США происходит в непростых обстоятельствах — как на мировой арене, так и внутри Штатов.

"Сейчас у администрации Байдена есть немало основных, более приоритетных, чем Украина, заданий, на которые они направляют свои усилия. Это и внутренние конфликты на основе экономических проблем, и борьба с коронавирусом, и повышение градуса этнических противостояний. И, конечно, ситуация в Афганистане, которая вышла за рамки допустимого. Так что есть большая вероятность, что встреча Зеленского и Байдена может быть оттенена другими событиями. В том числе выходом американских войск из Афганистана, в связи с чем осуществляется серьезное давление на Байдена. И общественное внимание будет сосредоточено в первую очередь на этом событии. В таком проблемном историческом моменте для США украинским визитерам будет сложно достигнуть с ними каких-то глобальных договоренностей", — считает политолог.

В то же время, подчеркивает он, следует максимально использовать возможность для лоббирования украинских интересов, усиления связей.

"Не секрет, что отношения между США и Украиной — довольно сложные. Были надежды, что они потеплеют после ухода Трампа и прихода Байдена, который делал много соответствующих заявлений. Он даже давил на РФ в первые месяцы своей деятельности на посту президента, вводил какие-то дополнительны санкции. Но вскоре всё фактически перевернулось с ног на голову. И мы видим, что многие последние действия Байдена идут на пользу российской власти. Следовательно — во вред Украине", — отмечает Максим Джигун.

Эксперт видит желание Украины в целом и Зеленского в частности, достичь во время переговоров в США каких-то глобальных подвижек в военной сфере.

"Просматривается огромное желание украинской власти, чтобы США больше финансировали в нашу обороноспособность. Чтобы были дополнительные поставки отдельных видов вооружения, в том числе для военно-морских сил Украины, — говорит политолог. — Еще момент, на котором явно сосредоточит внимание Зеленский, касается поддержки украинских евроатлантических устремлений. Украинский президент ранее даже в ультимативной форме пытался получить от США какой-то план действий для нашей страны на пути в НАТО, каких-то гарантий. Этого не случилось. Так что это тема будет подниматься. С точки зрения украинской администрации (абсолютно логичной), Украина сдерживает российскую агрессию от продвижения на Запад. И нам следует в этом помогать".

По мнению Максима Джигуна, также украинской делегации важно добиться получения неких гарантий в связи с вероятным запуском "Северного потока-2". В виде неких компенсаций, заверений, что наша газотранспортная система останется востребованной.

"Зеленский хочет разобраться, кто и что обещал Украине. Кто главный гарантодатель в этой ситуации. Что наша страна может конкретно пощупать, поучить взамен после соглашения между США и ФРГ о фактическом снятии санкций с СП-2. Соглашении, принятом точно не в пользу Украине. Тема чувствительная и для США, ведь в Конгрессе Байдена за этот шаг критикуют, в том числе сопартийцы-демократы. И фактически весь Конгресс — и республиканцы, и демократы, — голосовал за санкции против СП-2. А Байден этот проект фактически легитимизировал. Так что для нас есть возможность получить какие-то ответы и обязательства со стороны США", — говорит политолог.

Анонсированное подписание рамочного договора о совместном освоении космоса, равно как об увеличении количества украино-американских учений Максим Джигун считает скорее декларативными моментами, имеющими больше символическое значение.

"Что касается встречи украинской делегации с представителями большого американского бизнеса, то она должна бы, с точки зрения Офиса президента, привести к увеличению инвестиций в нашу экономику. Но учитывая постыдное состояние отечественной судебной реформы, отсутствие безопасностных, инвестиционных гарантий в Украине, позитивного инвест-климата, ожидать серьезных американских финансовых вливаний не приходится", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие важные документы Зеленский планирует передать главе Белого Дома при личной встрече. Подробнее — в нашем материале.

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