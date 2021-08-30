Зеленский везет в Вашингтон важные документы, которые передаст лично в руки Байдену

Президент Украины Владимир Зеленский едет на встречу с президентом США Джо Байденом не с пустыми руками. Он везёт один из главных документов, которые хотелось бы обсудить с американским лидером. Речь идёт о списках пленных и пропавших без вести украинцев на Донбассе, а также в оккупированном Крыму. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Она рассказала, что главе государства подготовили списки людей, которые пропали без вести, пленные, политзаключенные. Эти списки подготавливали специально перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон. Людмила Денисова отметила, что Зеленский должен взять эти списки, чтобы лично передать Джо Байдену.

По мнению Людмилы Денисовой, тема освобождения пленных, политзаключенных, которые находятся в тюрьмах России – одна из ключевых на встрече двух лидеров. Возврат и обмен пленных – это ключевой вопрос, который президент будет обсуждать со своим американским коллегой.

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