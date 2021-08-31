Вывод войск США завершен: чем это обернется для Афганистана

Двадцать лет миротворческой миссии американцев закончились в предпоследний день лета 2021 года. Как известно, все военнослужащие Соединенных Штатов покинули территорию Афганистана в положенный срок. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, какие выводы можно сделать из ситуации и чем она способна обернуться — как для самого Афганистана, так и для основных геополитических игроков.



США вывели всех военнослужащих из Афганистана. Коллаж из открытых источников

"В ближайшее время следует ожидать международного консенсуса касательно признания/не признания "Талибана"

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно обращает внимание, что несмотря на завершение операции со стороны США, остается много проблем, связанных с ситуацией в Афганистане и вокруг него. И переговорный процесс относительно международного консенсуса и того, как реагировать на вызовы, только начинается.

"Впереди — переговоры в Нью-Йорке и Дохе, где будут обсуждать две обширные темы. Первая — дальнейшая безопасная эвакуация людей с теми документами, которые есть. Также создание дополнительных хабов для приема беженцев в странах, граничащих с Афганистаном (Пакистан, страны Центральной Азии). В ближайшее время глава МИД ФРГ Хайко Маас будет совершать соответствующие визиты", — отмечает аналитик.

По ее словам, около 100 стран дали добро на прием беженцев из Афганистана. Но в их числе нет России и Китая.

"Это показательно. Ведь РФ и КНР пытаются показывать США как сторону, которая проиграла от ситуации в Афганистане. Но при этом сами плюсов не получают от ухода американских войск. Скорее — больше вызовов и проблем, в том числе в сфере безопасности", — подчеркивает Олеся Яхно.

Второй вопрос, который поднимут в ближайшее время — это международный консенсус касательно признания/не признания "Талибана". От этого, отмечает аналитик, зависит финансовая помощь новому афганскому правительству. После того, как талибы захватил Кабул, США заблокировали все активы. Решение этой проблемы зависит от готовности "Талибана" к цивилизованным подходам.

"В долгосрочной перспективе остается ряд вопросов, которые будут еще долго обсуждаться, — прогнозирует Олеся Яхно. — Первое. Как предотвратить превращение Афганистана в базу для различных террористически группировок как той же ИГИЛ, одна из ветвей которого взяла на себя ответственность за недавние взрывы в кабульском аэропорту. Второе — гуманитарная катастрофа и кризис. Нехватка продовольствия может начать ощущаться уже в следующем месяце. Третье — сможет ли группировка "Талибан" стать полноценным правительством с вменяемыми правилами. От этого и будет зависеть признание или непризнание его в данном статусе".

Еще одним моментом остается региональная безопасность.

"Беженцы, возможность распространения и ухода террористических группировок в соседние страны Центральной Азии — большой вызов. Не случайно Россия уже усиливает военные базы в странах ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан — ред.), проводятся военные учения", — резюмирует экспертка.

"В Соединенных Штатах устали от войны"

Политолог-международник Богдан Мирошников призывает понимать, что вопрос Афганистана тесно перекликался с внутренней политикой США и историческим опытом.

"В США очень хорошо помнят войну во Вьетнаме. Особенно хорошо ее помнят родители и бабушки/дедушки тех, кого отправляли принимать участие в Афганской миссии. Поэтому большинство в американском обществе было за вывод войск и сворачивание миссии. Всё остальное — от лукавого, —– уверен эксперт. — Республиканцы накануне выборов в Сенат могут сколько угодно демонстративно возмущаться выводом войск и обвинять Байдена. Они просто тактично умалчивают, что договаривался и принимал решение о сворачивании миссии Трамп. Также тема прекращения миссии была у обоих кандидатов в программе на прошлогодних президентских выборах в США".

Что касается самого Афганистана, то эта страна, по мнению Богдана Мирошникова, окончательно переходит в компанию к Сирии, Южному Судану, Сомали и прочим failed states (несостоявшееся или провалившееся государство).

"Это теперь страна с непризнанной властью, которой руководят террористы. Максимум, что ее ждет — "опиаты в обмен на еду". Международное значение происшедшего — велико, — подчеркивает эксперт. — Теперь это зона нестабильности рядом с Ираном, который США пытаются заставить отказаться от ядерной программы. А также зона нестабильности возле дружественного к РФ Таджикистана… И всё же, в реальности, в самих США устали от войны, от бессмысленных трат (на Афган ушло около триллиона долларов). А еще происшедшее — и хороший пример нам. Вот что будет, если продолжать откатывать реформы и узурпировать власть".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, в какой дерзкой военной операции на территории Афганистана огромную роль сыграли украинские военнослужащие. Подробности — в нашем материале.

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