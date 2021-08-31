Вывод войск США завершен: чем это обернется для Афганистана

Двадцать лет миротворческой миссии американцев
закончились
в предпоследний день лета 2021 года. Как известно, все военнослужащие
Соединенных Штатов покинули территорию Афганистана в положенный срок. "Комментарии"
поинтересовались у экспертов, какие выводы можно сделать из ситуации и чем она
способна обернуться — как для самого Афганистана, так и для основных
геополитических игроков.
США вывели всех военнослужащих из Афганистана. Коллаж из открытых источников
"В ближайшее время следует ожидать международного
консенсуса касательно признания/не признания "Талибана"
Аналитик, кандидат политических наук Олеся
Яхно обращает внимание, что несмотря на завершение операции со стороны США,
остается много проблем, связанных с ситуацией в Афганистане и вокруг него. И
переговорный процесс относительно международного консенсуса и того, как
реагировать на вызовы, только начинается.
"Впереди — переговоры в Нью-Йорке и Дохе, где
будут обсуждать две обширные темы. Первая — дальнейшая безопасная эвакуация
людей с теми документами, которые есть. Также создание дополнительных хабов для
приема беженцев в странах, граничащих с Афганистаном (Пакистан, страны
Центральной Азии). В ближайшее время глава МИД ФРГ Хайко Маас будет совершать
соответствующие визиты", — отмечает аналитик.
По ее словам, около 100 стран дали добро на
прием беженцев из Афганистана. Но в их числе нет России и Китая.
"Это показательно. Ведь РФ и КНР пытаются
показывать США как сторону, которая проиграла от ситуации в Афганистане. Но при
этом сами плюсов не получают от ухода американских войск. Скорее — больше
вызовов и проблем, в том числе в сфере безопасности", — подчеркивает Олеся
Яхно.
Второй вопрос, который поднимут в ближайшее
время — это международный консенсус касательно признания/не признания
"Талибана". От этого, отмечает аналитик, зависит финансовая помощь новому
афганскому правительству. После того, как талибы захватил Кабул, США
заблокировали все активы. Решение этой проблемы зависит от готовности
"Талибана" к цивилизованным подходам.
"В долгосрочной перспективе остается ряд
вопросов, которые будут еще долго обсуждаться, — прогнозирует Олеся Яхно. —
Первое. Как предотвратить превращение Афганистана в базу для различных
террористически группировок как той же ИГИЛ, одна из ветвей которого взяла на
себя ответственность за недавние взрывы в кабульском аэропорту. Второе —
гуманитарная катастрофа и кризис. Нехватка продовольствия может начать
ощущаться уже в следующем месяце. Третье — сможет ли группировка "Талибан" стать
полноценным правительством с вменяемыми правилами. От этого и будет зависеть
признание или непризнание его в данном статусе".
Еще одним моментом остается региональная
безопасность.
"Беженцы, возможность распространения и ухода
террористических группировок в соседние страны Центральной Азии — большой
вызов. Не случайно Россия уже усиливает военные базы в странах ОДКБ
(Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят
Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан — ред.),
проводятся военные учения", — резюмирует экспертка.
"В Соединенных Штатах устали от войны"
Политолог-международник Богдан Мирошников
призывает понимать, что вопрос Афганистана тесно перекликался с внутренней
политикой США и историческим опытом.
"В США очень хорошо помнят войну во Вьетнаме.
Особенно хорошо ее помнят родители и бабушки/дедушки тех, кого отправляли
принимать участие в Афганской миссии. Поэтому большинство в американском
обществе было за вывод войск и сворачивание миссии. Всё остальное — от
лукавого, —– уверен эксперт. — Республиканцы накануне выборов в Сенат могут
сколько угодно демонстративно возмущаться выводом войск и обвинять Байдена. Они
просто тактично умалчивают, что договаривался и принимал решение о сворачивании
миссии Трамп. Также тема прекращения миссии была у обоих кандидатов в программе
на прошлогодних президентских выборах в США".
Что касается самого Афганистана, то эта страна,
по мнению Богдана Мирошникова, окончательно переходит в компанию к Сирии,
Южному Судану, Сомали и прочим failed states (несостоявшееся или провалившееся
государство).
"Это теперь страна с непризнанной властью,
которой руководят террористы. Максимум, что ее ждет — "опиаты в обмен на
еду". Международное значение происшедшего — велико, — подчеркивает эксперт.
— Теперь это зона нестабильности рядом с Ираном, который США пытаются заставить
отказаться от ядерной программы. А также зона нестабильности возле
дружественного к РФ Таджикистана… И всё же, в реальности, в самих США устали от
войны, от бессмысленных трат (на Афган ушло около триллиона долларов). А еще происшедшее
— и хороший пример нам. Вот что будет, если продолжать откатывать реформы и
узурпировать власть".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, в какой дерзкой военной операции на территории Афганистана огромную роль сыграли украинские военнослужащие. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, может ли турецкое правительство начать сотрудничество с талибами и как это повлияет на международное сообщество.
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