Зеленский прокомментировал возможность введения Украиной визового режима с Россией

Государственный глава Владимир Зеленский прокомментировал возможность введения Украиной визового режима с Российской Федерацией. Президент отметил, что все будет зависеть от дальнейших действий со стороны России. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на заявления Зеленского на брифинге.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

"У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ", — сообщил президент Украины.

Отмечается, что в последние дни в украинском парламенте выступают с инициативой введения визового режима с РФ, а также разрыва дипломатических отношений с государством-агрессором.

Напомним, что политолог Максим Джигун назвал три сценария дальнейшего события российско-украинского конфликта. Один из них, самых критичный, начало большой войны, которую может развязать Российская Федерация. Эксперт отметил, что в своем обращении Владимир Путин говорил об Украине как государстве с ненавистью.

Ранее в материале портала "Комментарии" - Президент Владимир Зеленский выступил с обращением после того, как Россия признала "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По словам Зеленского, РФ нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует свои войска на Донбассе, находившиеся там с 2014 года. Эксперты рассказали, что можно сказать по реакции украинских властей на данный момент и как ситуация может развиваться дальше.

Читайте также: Блинкен отказался от встречи с Лавровым, а Байден — от саммита с Путиным. Неужели США выходят из переговорного процесса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!