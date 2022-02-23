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Зеленский прокомментировал возможность введения Украиной визового режима с Россией

В последнее время в Верховной раде выступают с инициативой ввести визовый режим с РФ

сегодня, 17:28
Автор:

Елизавета Черных
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Государственный глава Владимир Зеленский прокомментировал возможность введения Украиной визового режима с Российской Федерацией. Президент отметил, что все будет зависеть от дальнейших действий со стороны России. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на заявления Зеленского на брифинге. 

Зеленский прокомментировал возможность введения Украиной визового режима с Россией

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

"У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ", — сообщил президент Украины. 

Отмечается, что в последние дни в украинском парламенте выступают с инициативой введения визового режима с РФ, а также разрыва дипломатических отношений с государством-агрессором. 

Напомним, что политолог Максим Джигун назвал три сценария дальнейшего события российско-украинского конфликта. Один из них, самых критичный, начало большой войны, которую может развязать Российская Федерация. Эксперт отметил, что в своем обращении Владимир Путин говорил об Украине как государстве с ненавистью. 

Ранее в материале портала "Комментарии" - Президент Владимир Зеленский выступил с обращением после того, как Россия признала "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По словам Зеленского, РФ нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует свои войска на Донбассе, находившиеся там с 2014 года. Эксперты рассказали, что можно сказать по реакции украинских властей на данный момент и как ситуация может развиваться дальше. 

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/budet-ukraina-vvodit-vizovyy-rezhim-rf-otvet-1645624104.html
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