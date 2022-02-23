Блинкен отказался от встречи с Лавровым, а Байден - от саммита с Путиным. Неужели США выходят из переговорного процесса?

Глава Госдепа США Этони Блинкен отказался от намеченной на 24 февраля встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Соответственно, срываются потенциальные переговоры американского и российского президентов, почву для которых должны были готовить главы внешнеполитических ведомств.



Переговоры Украины, США и РФ - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Значит ли это, что США выходят из переговорного процесса? На этот вопрос порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Отмена встреч — это скорее попытка усилить серьезность санкционного процесса

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин не считает, что отмена запланированных встреч на высшем уровне значит, что переговорный процесс между РФ и США будет полностью остановлен.

Потому что от Штатов явно ожидали более жесткого ответа на действия РФ. А санкции оказались в большей мере персональные (разве что есть моменты с банками и суверенным долгом) и предупредительные. Так что отмена встречи Блинкена и Лаврова (которая, напомню, должна была заложить основы для новой встречи Байдена и Путина) на данный момент – скорее попытка усилить серьезность санкционного процесса. Мол, смотрите, мы даже встречи отменим. Но это похоже именно на временную паузу. Здесь и сейчас. Потому что непонятно, что обсуждать в условиях, которые сложились в данный момент", – поясняет политолог. "Это скорее временная мера на фоне признания Россией квазиреспублик и обострения на Донбассе. Возможно, в США решили таким образом компенсировать в символической такой плоскости точечность санкций , о которых вчера объявил Байден.

Однако, уверен он, это не значит, что двери для дипломатии закрыты. Что, кстати, видно по заявлениям Байдена. По призывам к Путину остановиться, отыграть назад и дать шанс на политико-дипломатическое урегулирование.

"Ближайшие дни могут стать решающими, – прогнозирует Алексей Якубин. – Если будет обострение, это может привести как к введению новых санкций, так и к новым переговорам в попытке остановить эскалацию. Мне также кажется, было бы хорошо, чтобы Запад не только вводил санкции и отменял встречи с РФ, но и больше помогал Украине. Мы ведь понимаем, как всё происходящее бьет по нашей экономике. Нужны сильные, проактивные сигналы. Чтобы тот же ЕС дал четкую перспективу членства, чтобы простили нам какие-то внешние долги, дали дешевые кредиты. Это был бы важнейший элемент поддержки".

Если Россия проявит благоразумие – переговоры могут возобновиться

Глава Института публичной политики и консалтинга, политический консультант Сергей Быков рассуждает так:

"Переговоры можно вести с теми, кто выполняет договоренности или как минимум, проявляет конструктивную позицию. На фоне нового витка российской агрессии, заявлений Пескова, что Россия вышла из "Минска", ультиматумов от Путина, говорить о том, что РФ хочет вести переговоры – не приходится".

В то же время, эксперт уверен, что если Россия проявит благоразумие – переговоры могут возобновиться.

"Но Россия должна прекратить агрессивные действия по отношению к своим соседям", – подчеркивает Сергей Быков.

Важно просто помнить, что переговоры всегда лучше, чем война

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко уверена, что в данный момент речь не идет о разрыве отношений между США и РФ.

"Да, американцы внимательно следят за тем, что делает Россия на оккупированных территориях Украины, вокруг Украины. И, конечно, в таких условиях встречаться с Лавровым было бы не корректно. К тому же, я убеждена, что разведка США знала о планах РФ по признанию т.н. "республик". Но пока не совсем понятно, к чему всё это идет. Всегда можно упростить, говоря, что будет война, или всё идет к грузинскому сценарию-2008, или что впереди – заморозка ситуации. Но в данный момент всё куда сложнее. И санкции, которые ввел Байден, не так просты, как некоторым кажется", – отмечает Екатерина Одарченко.

При этом она акцентирует, что у РФ есть достаточный запас прочности. И есть Китай, который способен выступить как мощный кредитор, если россиянам перекроют доступ к западному капиталу.

"Пока точно одно – Украина от происходящего не выигрывает. В особом проигрыше жители Донбасса, которые вновь вынуждены жить под массированными обстрелами и угрозой еще большей эскалации. Как будет действовать Путин, чем ответит Зеленский, что предпримет Байден – сказать сейчас сложно. Слишком многогранная ситуация. Важно просто помнить, что переговоры всегда лучше, чем война", – резюмирует эксперт.

Ранее на портале "Комментарии" — Путин выдвинул ряд требований Украине: шантаж или угроза большой войны.

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