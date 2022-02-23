Политолог назвал три сценария, которые Путин может задействовать против Украины

На сегодня существует несколько вариантов дальнейшего развития российско-украинского конфликта. От наименее негативного до критического сценария, который будет угрозой не только для Украины, но и всей Европы. Об этом с блоге для 24 канала написал политолог и аналитик, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун.

Владимир Путин - фото из открытых источников

Холодная война

Первый сценарий — введение российских войск в псевдореспублики "ЛНР" и "ДНР". Там будет их место дислокации, они будут провоцировать и продолжат нагнетание паники и работу на российского потребителя и оккупированные территории. Далее конфликт перейдет в холодную фазу — время от времени будут перестрелки, обстрелы. Однако на более радикальные меры Россия не пойдет.

Ад на Донбассе

Если РФ определит границы так называемых "Л/ДНР" по админграницам Луганской и Донецкой областей, здесь, по словам политолога, Украину ждут проблемы. Проблема в том, что заявления разных депутатов Госдумы и главарей квазиобразований отличаются. Кто-то говорит, что Россия ограничится линией фронта, а кто-то, что это будут две области.

Первый вариант приведет к активизации военных действий со стороны российской армии. Очевидно, что РФ попытается "отбить" территории Луганской и Донецкой областей. В таком случае ожидаются неоправданные потери в рядках ВСУ и среди украинских мирных жителей.

Если Путин воплотит в жизнь этот вариант, Украине необходимо сосредоточить усилия на обороне территорий.

Большая война

Третий, наиболее критический сценарий, который не исключает политолог, полномасштабное нападение на нашу страну. Если вспомнить выступление главы Кремля Владимира Путина 21 февраля, оно было озвучено с ненавистью к Украине как государству. С позиции президента России наша страна не имеет права на существование, а украинцев, также не существует. По убеждению Путина, отмечает Максим Джигун, есть только советский народ.

Выступление Путина политолог комментирует так:

"То ли это был спланированный акт ненависти с целью создания хаоса и провокаций, то ли абсолютная потеря рационального мышления, впадение уже в такой пожилой маразм и потеря любого критического мышления, сказать трудно.

В связи с этим Максим Джигун считает, что наше государства должно быть готово ко всем вариантам развития событий, поскольку все они одинаково реальны.

Ранее на портале "Комментарии" — Путин выдвинул ряд требований Украине: шантаж или угроза большой войны.

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