Зеленский подписал Батумскую декларацию: что Украине дает этот документ

Президенты Украины, Молдовы и Грузии провели деловую встречу в Батуми, которая направлена на укрепление трехстороннего сотрудничества для дальнейшей евроинтеграции. Также главами государств была подписана Декларация саммита. По словам Владимира Зеленского, все три страны заплатили за выбор пути в ЕС своими территориями. "Комментарии" попросили экспертов оценить сказанное на встрече, подписанные документы и европерспективы участников саммита.



Украина, Молдова и Грузия объединились в борьбе за членство в ЕС. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Оптимизма для прогноза о реальном участии наших стран в проекте ЕС пока нет"

По мнению профессора кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолога Анны Малкиной, подписанная декларация имеет прежде всего большое символическое значение, объединив страны с общими проблемами и стремлениями.

"Все три страны-подписанта пострадали от государства-агрессора. Все они имеют стремление стать членами ЕС. Все внедряют реформы для приведения законодательства, судебной системы, работы органов управления к стандартам ЕС и, методом проб и ошибок, работают над построением правового государства и развитого гражданского общества. Батумская декларация — это сигнал как для ЕС, так и для Российской Федерации, что евроинтеграционный вектор является неуклонным приоритетом", — считает политолог.

При этом Анна Малкина обращает внимание на несколько важных моментов.

"Во-первых, это юридический статус такой декларации. Термин "декларация" часто употребляется для обозначения различных международных документов, однако декларации не во всех случаях являются юридически обязательными. Он нередко намеренно выбирается подписантами для демонстрации того, что стороны не собираются устанавливать юридически обязательных обязательств, а лишь декларируют свои стремления и желания", — поясняет эксперт.

Именно поэтому, по словам Малкиной, данный документ может остаться символическим несмотря на то, что у Украины, Грузии и Молдовы есть достаточно опыта, котором можно обменяться в контексте урегулирования конфликтов, реформирования политической, социальной и экономической системы.

"Во-вторых, геостратегическая цель ЕС на ближайшие несколько лет — это включение в состав Европейского Союза балканских стран — Сербии и Черногории. Без надежды на членство, несмотря на все стремления, остаются Украина, Грузия и Молдова", — констатирует политолог.

Анна Малкина напоминает, что в декабре 2020 года президент Франции Эмануэль Макрон заблокировал на саммите ЕС решение глав государств начать переговоры о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии. Политик настоял, чтобы Брюссель не поднимал вопрос о перспективах членства в ЕС стран-участниц программы "Восточное партнерство", в том числе тех, с которыми Евросоюз подписал соглашение про ассоциацию (Грузия и Украина).

"Поэтому оптимизма для прогноза о реальном участии наших стран в проекте ЕС в качестве полноправного партнера на ближайшие 10-15 лет пока нет", — резюмирует Анна Малкина.

"Объединение усилий между Украиной, Грузией и Молдовой в ракурсе пути в ЕС и НАТО имеет логику"

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько обращает внимание, что Украина, Грузия и Молдова, подписавшие Батумскую декларацию, находятся примерно на одной дистанции от финиша — полноценного вхождения в ЕС и НАТО. И дистанция эта является довольно длинной.

"Также фактором, который объединяет Украину, Грузию и Молдову, является агрессия России и захват части территорий — Крыма и Донбасса, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. А еще эти страны объединяет неспособность преодолеть коррупцию, чтобы быть готовыми к присоединению к западному сообществу. Хотя последние годы страны-подписанты декларации сделали ощутимые шаги в борьбе с коррупцией, но окончательно сказать этому явлению "прощай" не получается", — отмечает Владимир Манько.

По его словам, Украина за последние два года и вовсе потеряла евроинтеграционный темп.

"Также наблюдается потеря доверия между руководством Украины и западными партнерами, — акцентирует эксперт. — Подтверждение тому — последние переговоры украинского президента Зеленского с французским коллегой Макроном, с канцлером ФРГ Меркель, а также заявления главы госдепа США Блинкена об утрате до 30% украинского ВВП из-за коррупции. Ну и невозможность согласовать дату встречи президентов Зеленского и Байдена тоже о многом говорит…"

В целом, резюмирует Владимир Манько, учитывая общность проблем, объединение усилий между Украиной, Грузией и Молдовой в ракурсе пути в ЕС и НАТО имеет логику. Возможно, вместе странам удастся ускорить темп, преодолеть имеющиеся проблемы и получить четкие и конкретные сроки присоединения к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кого из украинцев помиловали в Грузии перед визитом украинского президента и почему.

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