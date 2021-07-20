Зеленский подписал Батумскую декларацию: что Украине дает этот документ

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Вечканова Елена
Президенты Украины, Молдовы и Грузии провели деловую встречу в Батуми, которая направлена на укрепление трехстороннего
сотрудничества для дальнейшей евроинтеграции. Также главами государств была подписана
Декларация саммита. По словам Владимира Зеленского, все три страны заплатили за выбор пути в ЕС своими территориями. "Комментарии" попросили
экспертов оценить сказанное на встрече, подписанные документы и европерспективы
участников саммита.
Украина, Молдова и Грузия объединились в борьбе за членство в ЕС. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
По мнению профессора кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолога Анны Малкиной, подписанная декларация имеет
прежде всего большое символическое значение, объединив страны с общими
проблемами и стремлениями.
При этом Анна Малкина обращает внимание на
несколько важных моментов.
Именно поэтому, по словам Малкиной, данный
документ может остаться символическим несмотря на то, что у Украины, Грузии и
Молдовы есть достаточно опыта, котором можно обменяться в контексте
урегулирования конфликтов, реформирования политической, социальной и
экономической системы.
Анна Малкина напоминает, что в декабре 2020
года президент Франции Эмануэль Макрон заблокировал на саммите ЕС решение глав
государств начать переговоры о вступлении в сообщество Албании и Северной
Македонии. Политик настоял, чтобы Брюссель не поднимал вопрос о перспективах
членства в ЕС стран-участниц программы "Восточное партнерство", в том числе тех,
с которыми Евросоюз подписал соглашение про ассоциацию (Грузия и Украина).
Политический эксперт, директор Communication
group Владимир Манько обращает внимание, что Украина, Грузия и Молдова, подписавшие
Батумскую декларацию, находятся примерно на одной дистанции от финиша —
полноценного вхождения в ЕС и НАТО. И дистанция эта является довольно длинной.
По его словам, Украина за последние два года и
вовсе потеряла евроинтеграционный темп.
В целом, резюмирует Владимир Манько, учитывая
общность проблем, объединение усилий между Украиной, Грузией и Молдовой в
ракурсе пути в ЕС и НАТО имеет логику. Возможно, вместе странам удастся
ускорить темп, преодолеть имеющиеся проблемы и получить четкие и конкретные
сроки присоединения к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали,
Также на портале вы можете узнать, действительно ли является возможным "разворот" Украины от курса на Европу и сближение с Китаем. Что говорят эксперты, читайте в нашем материале.
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