Чем Украине, Молдове и Грузии пришлось заплатить за курс на Евросоюз — Зеленский

BTC/USD
30758.22
ETH/USD
1824.50
LTC/USD
113.40
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
32.35
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Глава украинского
государства Владимир Зеленский считает, что Украина, как и Молдова с Грузией, начав
свой путь к членству в Европейском Союзе, "заплатили" свою цену за это. Как информирует
"Цензор.Нет", об этом президент сообщил на Батумской конференции, которая
проходит в понедельник, 19 июля, в Грузии.
Зеленский объяснил, почему Украина, Грузия и Молдова должны стать членами ЕС. Фото: ОП
По словам
Зеленского, Украине вместе с двумя другими государствами пришлось пожертвовать
частью своей территории, дабы доказать серьезность своих намерений стать
частью Евросоюза.
Также Владимир
Зеленский подчеркнул, что верит: подобная ситуация является временной, однако как
быстро она закончится, зависит не только от самих стран, но и от помощи извне —
то бишь ЕС.
Соглашение об
ассоциации с Евросоюзом президент считает настоящим ориентиром для украинского
государства. По его мнению, это доходчиво демонстрирует нынешняя внешняя политика
Украины и ее стремление к реформации различных сфер жизни.
В ближайших
планах украинской власти, как говорит Зеленский, начало имплементации договора
с ЕС насчет общего авиационного пространства. Также правительство планирует
вплотную заняться вопросами промышленного безвиза — в тесной связке с международными
коллегами.
После этого, по
словам Владимира Зеленского, Украина надеется, что в Евросоюзе для нее будут обновлены условия Договора об ассоциации.
Также во время своего выступления на конференции президент не преминул вспомнить о том, как украинские защитники продолжают бороться за территориальную целостность нашей страны на Донбассе.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие ожидания от встречи Зеленского с президентами Грузии и Молдовы есть у отечественных экспертов. Детальнее — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, кого из украинцев помиловали в Грузии перед визитом украинского президента и почему.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости