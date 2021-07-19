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Главная Новости Политика президент Чем Украине, Молдове и Грузии пришлось заплатить за курс на Евросоюз — Зеленский
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Чем Украине, Молдове и Грузии пришлось заплатить за курс на Евросоюз — Зеленский

По мнению президента, договор о членстве в Европейском Союзе является для Украины ориентиром на ближайшее время

сегодня, 17:01
Автор:

Вечканова Елена

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что Украина, как и Молдова с Грузией, начав свой путь к членству в Европейском Союзе, "заплатили" свою цену за это. Как информирует "Цензор.Нет", об этом президент сообщил на Батумской конференции, которая проходит в понедельник, 19 июля, в Грузии.

Чем Украине, Молдове и Грузии пришлось заплатить за курс на Евросоюз — Зеленский

Зеленский объяснил, почему Украина, Грузия и Молдова должны стать членами ЕС. Фото: ОП

По словам Зеленского, Украине вместе с двумя другими государствами пришлось пожертвовать частью своей территории, дабы доказать серьезность своих намерений стать частью Евросоюза.

"Мы хотим, чтобы территория Европейского Союза стала больше. И за этот выбор территории трех наших государств, к сожалению, стали меньше", — отметил политик.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что верит: подобная ситуация является временной, однако как быстро она закончится, зависит не только от самих стран, но и от помощи извне — то бишь ЕС.

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом президент считает настоящим ориентиром для украинского государства. По его мнению, это доходчиво демонстрирует нынешняя внешняя политика Украины и ее стремление к реформации различных сфер жизни.

В ближайших планах украинской власти, как говорит Зеленский, начало имплементации договора с ЕС насчет общего авиационного пространства. Также правительство планирует вплотную заняться вопросами промышленного безвиза — в тесной связке с международными коллегами.

После этого, по словам Владимира Зеленского, Украина надеется, что в Евросоюзе для нее будут обновлены условия Договора об ассоциации.

Также во время своего выступления на конференции президент не преминул вспомнить о том, как украинские защитники продолжают бороться за территориальную целостность нашей страны на Донбассе.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие ожидания от встречи Зеленского с президентами Грузии и Молдовы есть у отечественных экспертов. Детальнее — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, кого из украинцев помиловали в Грузии перед визитом украинского президента и почему.


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Источник: https://censor.net/ru/news/3277934/territorii_ukrainy_gruzii_i_moldovy_stali_menshe_posle_nachala_dvijeniya_v_es_zelenskiyi
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