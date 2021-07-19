Разворот Украины в сторону Китая: шантаж для Америки или реальные планы властей

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Вечканова Елена
Часть политической элиты Запада в противостоянии с Китаем (КНР) может рискнуть привлечь на свою сторону Россию. При этом, по словам спикера отечественной делегации в ТКГ Алексея Арестовича, международные партнеры способны уступить в защите национальных интересов Украины. В таком случае, подчеркнул чиновник, Украина ответит тем, что "развернется на Восток". "Комментарии" попросили экспертов оценить такие заявления и рассказать: это блеф или же официальный Киев действительно готов на подобные шаги.
Украина может переориентироваться с Запада на Азию. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
По словам
политолога, профессора кафедры международных отношений НАУ Максима Яли то, что
Киев готов на подобные шаги, Банковая уже продемонстрировала, подписав
кредитное соглашение с Пекином на 2 млрд дол.
Если посмотреть
на распределение их инвестиций по регионам, то чем более коррумпирована страна,
тем больше там китайских инвестиций. Неслучайно, естественно, уверен Максим
Яли.
Поэтому,
предупреждает эксперт, если Банковая "перегнет" палку, долгожданный
визит Зеленского в Белый дом может вообще не состояться, помощь — сократится в
перспективе, а давление по выполнению невыгодного Киеву сценарию по Минским
соглашениям лишь увеличится. Компенсация же за утрату транзита российского
газа, на которой настаивает Киев, окажется потеряна либо минимизирована без
активной помощи Вашингтона в этом вопросе.
Политолог Андрей
Окара отмечает, что международная политика и дипломатия предполагают такую
составляющую как рефлексивное управление, рефлексивная игра.
Вряд ли за этими
словами могут последовать некие серьезные изменения в геополитических
приоритетах Украины, считает Андрей Окара.
Эксперт напоминает,
что КНР является одним из главных субъектов мировой политики. И в соответствии
с китайским фактором выстраиваются внешние политики РФ и США.
Но в этой игре,
уверен политолог, Украине нельзя делать неверные шаги. В том числе, пытаться
сыграть на противопоставлении. В стиле: если Вы не с нами, то и мы не с вами —
а с Китаем.
По словам эксперта,
европейские инвестиции предполагают системные реформы, а китайские — что на эти
территории заходит КНР. За китайские деньги у нас будут работать китайцы на
китайскую экономику.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, о том, как эксперты оценивают экономические отношения Украины и Китая, а также действительно ли нам ждать безвиза с Поднебесной. Подробности — в нашем материале.
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