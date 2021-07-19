Разворот Украины в сторону Китая: шантаж для Америки или реальные планы властей

Часть политической элиты Запада в противостоянии с Китаем (КНР) может рискнуть привлечь на свою сторону Россию. При этом, по словам спикера отечественной делегации в ТКГ Алексея Арестовича, международные партнеры способны уступить в защите национальных интересов Украины. В таком случае, подчеркнул чиновник, Украина ответит тем, что "развернется на Восток". "Комментарии" попросили экспертов оценить такие заявления и рассказать: это блеф или же официальный Киев действительно готов на подобные шаги.

Украина может переориентироваться с Запада на Азию. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Для Китая, который является главным конкурентом США, Украина интересна по многим аспектам"

По словам политолога, профессора кафедры международных отношений НАУ Максима Яли то, что Киев готов на подобные шаги, Банковая уже продемонстрировала, подписав кредитное соглашение с Пекином на 2 млрд дол.

"И это только начало, — прогнозирует эксперт. — Для Китая, который является главным конкурентом США в борьбе за мировое лидерство, Украина интересна по многим аспектам: военно-техническому, логистическому, аграрному. И нам действительно есть, что предложить. И, в отличие от Запада, Пекин не выдвигает суровых требований по борьбе с коррупцией и трансформации политической системы".

Если посмотреть на распределение их инвестиций по регионам, то чем более коррумпирована страна, тем больше там китайских инвестиций. Неслучайно, естественно, уверен Максим Яли.

"Безусловно, подобные заявления и угрозы сделать "разворот на Азию" являются попыткой предотвратить "перезагрузку " отношений США с Россией за счёт Украины, — считает Максим Яли. — И звучат они именно сейчас потому, что визит Зеленского в Вашингтон откладывается. Окончательной даты до сих пор нет. Это, кстати, и есть негласный ответ Белого дома, в котором, естественно, подобные заявления воспринимают в качестве шантажа. Но наше партнёрство с США, увы, абсолютно неравноправное. И мы критически зависим и от финансовой, и от военной помощи Вашингтона".

Поэтому, предупреждает эксперт, если Банковая "перегнет" палку, долгожданный визит Зеленского в Белый дом может вообще не состояться, помощь — сократится в перспективе, а давление по выполнению невыгодного Киеву сценарию по Минским соглашениям лишь увеличится. Компенсация же за утрату транзита российского газа, на которой настаивает Киев, окажется потеряна либо минимизирована без активной помощи Вашингтона в этом вопросе.

"Америка боится усиления Китая за счет РФ"

Политолог Андрей Окара отмечает, что международная политика и дипломатия предполагают такую составляющую как рефлексивное управление, рефлексивная игра.

"Насколько я знаю, этот термином как раз оперирует Арестович, — говорит эксперт. — Это когда ты пытаешься воздействовать на субъектных игроков. Пробуешь своими действиями вызвать у них нужную себе реакцию. Украина устами Арестовича, фактически устами Офиса президента, говорит — если вы не будете действовать как нам хочется, то мы будем действовать так, как вас напряжет. Можно считать легким шантажом".

Вряд ли за этими словами могут последовать некие серьезные изменения в геополитических приоритетах Украины, считает Андрей Окара.

Эксперт напоминает, что КНР является одним из главных субъектов мировой политики. И в соответствии с китайским фактором выстраиваются внешние политики РФ и США.

"Вся сложная игра, фишкой, одной из ставок в которой является и Украина, это так или иначе — о Китае. Америка боится усиления Китая за счет РФ. И Россия это понимает. И торгуется со Штатами: чтобы мы не усиливали Китай, согласитесь, что Украина — наша зона стратегических интересов. В этом контексте то, что Украина каким-то образом пытается использовать китайский фактор, китайскую карту — это расширение игрового поля, на котором главными игроками являются США, Китай, РФ, ЕС. И это можно расценивать как некое наращивание субъектности Украины во внешней политике, — поясняет Андрей Окара. — Позитивный фактор. И в какой-то мере вынужденный шаг, ведь в последнее время США и ЕС явно "кидают" Украину".

Но в этой игре, уверен политолог, Украине нельзя делать неверные шаги. В том числе, пытаться сыграть на противопоставлении. В стиле: если Вы не с нами, то и мы не с вами — а с Китаем.

"Наращивать субъектность нужно правильно, без противопоставления. Акцентируя, что мы развиваем отношения со всеми. Но есть большая опасность, которую, похоже, не понимают в окружении президента Украины, — предупреждает Андрей Окара. — А именно — иллюзия, что КНР может существенно помочь украинской экономики".

По словам эксперта, европейские инвестиции предполагают системные реформы, а китайские — что на эти территории заходит КНР. За китайские деньги у нас будут работать китайцы на китайскую экономику.

"Чаще всего инвесторы из Китая работают именно так. А для стран, которые кредитуются КНР, зачастую приходят проблемы. Поэтому нужно действовать максимально осторожно. И не изображать из себя отвергнутую женщину, в какой-то мере даже содержанку, которая мечется от одного условного "мужчины своей мечты" к другому", — резюмирует Окара.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, о том, как эксперты оценивают экономические отношения Украины и Китая, а также действительно ли нам ждать безвиза с Поднебесной. Подробности — в нашем материале.

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