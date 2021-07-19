Перед визитом Зеленского Грузия помиловала двух украинцев: что известно

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Вечканова Елена
Двое украинцев,
Владимир Дьяченко и Юрий Хомич, смогут вернуться на Родину после более чем
полугода пребывания за решеткой в Грузии. Решение об освобождении заключенных было
принято местными властями перед приездом украинского президента Владимира Зеленского
в страну, сообщает "Радио Свобода".
Перед приездом Зеленского в Грузии помиловали двух украинцев. Фото: пресс-служба ОП
Дело Дьяченко и
Хомича стало весьма примечательным. Попытки освободить наших соотечественников
украинские дипломаты начали вести сразу после их задержания — в ноябре 2020
года.
Как известно, мужчины были задержаны представителями грузинской пограничной службы. Им предъявили обвинения в якобы незаконном пересечении морской границы Грузии. При этом Хомич и Дьяченко направлялись и вовсе в Турцию. Их адвокаты пытались доказать, что моряки пребывали в открытом море, на территории, которая не относится к морским владениям грузинского государства.
Однако
окончательную точку в этой ситуации удалось поставить лишь дипломатии. Отметим,
что Владимир Зеленский отправился в Батуми в понедельник, 19 июля. Вместе с молдавскими
и грузинскими коллегами он откроет работу "Ассоциированного трио" — трех
государств, которые стремятся заполучить членство в Евросоюзе.
Освободить
пленных яхтсменов решили накануне визита Зеленского в Грузию. Политик уже
отреагировал на происходящее в своих соцсетях, высоко оценив подобный жест со
стороны дружественной страны.
В самом скором
времени Дьяченко и Хомич смогут вернуться в Украину. К слову, прежде они были приговорены к четырем годам пребывания в грузинской тюрьме.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как в свое время Владимир Зеленский пытался избежать подготовки ко встрече с лидером другой дружественной к Украине страны — Франции. Об откровениях экс-секретаря СНБО читайте в нашем материале.
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