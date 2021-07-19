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Перед визитом Зеленского Грузия помиловала двух украинцев: что известно

Президент Зеленский поблагодарил грузинские власти за сотрудничество и улучшение духа партнерства

сегодня, 11:43
Автор:

Вечканова Елена

Двое украинцев, Владимир Дьяченко и Юрий Хомич, смогут вернуться на Родину после более чем полугода пребывания за решеткой в Грузии. Решение об освобождении заключенных было принято местными властями перед приездом украинского президента Владимира Зеленского в страну, сообщает "Радио Свобода".

Перед визитом Зеленского Грузия помиловала двух украинцев: что известно

Перед приездом Зеленского в Грузии помиловали двух украинцев. Фото: пресс-служба ОП

Дело Дьяченко и Хомича стало весьма примечательным. Попытки освободить наших соотечественников украинские дипломаты начали вести сразу после их задержания — в ноябре 2020 года.

Как известно, мужчины были задержаны представителями грузинской пограничной службы. Им предъявили обвинения в якобы незаконном пересечении морской границы Грузии. При этом Хомич и Дьяченко направлялись и вовсе в Турцию. Их адвокаты пытались доказать, что моряки пребывали в открытом море, на территории, которая не относится к морским владениям грузинского государства.

Перед визитом Зеленского Грузия помиловала двух украинцев: что известно - фото 2
Перед визитом Зеленского Грузия помиловала двух украинцев: что известно - фото 3

Однако окончательную точку в этой ситуации удалось поставить лишь дипломатии. Отметим, что Владимир Зеленский отправился в Батуми в понедельник, 19 июля. Вместе с молдавскими и грузинскими коллегами он откроет работу "Ассоциированного трио" — трех государств, которые стремятся заполучить членство в Евросоюзе.

Освободить пленных яхтсменов решили накануне визита Зеленского в Грузию. Политик уже отреагировал на происходящее в своих соцсетях, высоко оценив подобный жест со стороны дружественной страны.

"Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое отвечает духу стратегического партнерства между нашими странами", — подчеркнул президент на личной странице в Twitter.

Перед визитом Зеленского Грузия помиловала двух украинцев: что известно - фото 4

В самом скором времени Дьяченко и Хомич смогут вернуться в Украину. К слову, прежде они были приговорены к четырем годам пребывания в грузинской тюрьме.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как в свое время Владимир Зеленский пытался избежать подготовки ко встрече с лидером другой дружественной к Украине страны — Франции. Об откровениях экс-секретаря СНБО читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему Зеленский может так и не встретиться с Путиным, ведь последнему это маловыгодно.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-hruziia-zvilnyla-ukraiintsiv/31365816.html
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