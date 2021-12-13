Запад, Украина и Россия: эксперты рассказали, кто кого переиграл на прошлой неделе

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Кравцев Сергей
На прошлой неделе президент США Джо Байден побеседовал с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. В выходные прошла встреча глав МИД G7, во время которой были сделаны заявления в поддержку Украины. В свою очередь, Кремль и МИД РФ выстреливали своими заявлениями. В эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" эксперты оценили действия РФ, Украины и коллективного Запада в информационном пространстве.
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото из открытых источников
Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей считает, что Украина и Запад довольно активно и напористо действовали в информационном пространстве.
По его мнению, можно также сказать, что главная цель российской пропаганды – переложить ответственность за развязывание войны на Украину, – была сорвана. В том числе потому, что украинская сторона очень быстро реагировала на все попытки Москвы сфабриковать "казус белли" (повод для войны).
Политический аналитик PR-эксперт Александр Солонько подчеркивает, что модель поведения России не изменилась. Это – истерия, устрашение военными действиями, проекция авторитарной террористической сущности кремлевского режима.
Он уверен, что сратегические цели России не изменились. А состоят они в следующем:
– захват информационного и виртуального пространства Украины;
– принуждение украинских властей капитулировать перед Кремлем, отказаться от интеграции с цивилизованным миром, признать аннексию Крыма и т.д.;
– прекращение де-факто существования украинской государственности.
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