Запад, Украина и Россия: эксперты рассказали, кто кого переиграл на прошлой неделе

На прошлой неделе президент США Джо Байден побеседовал с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. В выходные прошла встреча глав МИД G7, во время которой были сделаны заявления в поддержку Украины. В свою очередь, Кремль и МИД РФ выстреливали своими заявлениями. В эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" эксперты оценили действия РФ, Украины и коллективного Запада в информационном пространстве.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото из открытых источников

Публичность и массовое осуждение, возможно, помогли удержать Москву от открытой агрессии против Украины

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей считает, что Украина и Запад довольно активно и напористо действовали в информационном пространстве.

"Эта публичность и массовое осуждение, возможно, помогли удержать Москву от открытой агрессии против Украины. Ведь Путин всегда предпочитал действовать исподтишка, коварно, проводя "спецоперации". А здесь все его приготовления показали на свету", – поясняет Игорь Соловей.

По его мнению, можно также сказать, что главная цель российской пропаганды – переложить ответственность за развязывание войны на Украину, – была сорвана. В том числе потому, что украинская сторона очень быстро реагировала на все попытки Москвы сфабриковать "казус белли" (повод для войны).

Россияне пытались перенести негатив на Украину, чтобы оправдать захват морских территорий Украины

Политический аналитик PR-эксперт Александр Солонько подчеркивает, что модель поведения России не изменилась. Это – истерия, устрашение военными действиями, проекция авторитарной террористической сущности кремлевского режима.

"Один из последних примеров – это истерика россиян, пытавшихся убедить собственное население и мир в том, что Украина пытается штурмовать Керческий пролив одним судном "Донбасс" (всё происходило 9 декабря, во время переговоров Байдена и Зеленского – прим. ред.). Есть версия, что эта провокация российских пропагандистов с целью прикрыть негатив резолюции ООН касательно милитаризации Черного и Азовского морей Россией. Таким образом, пытались перенести негатив на Украину, чтобы оправдать захват морских территорий Украины", – отмечает Александр Солонько.

Он уверен, что сратегические цели России не изменились. А состоят они в следующем:

– захват информационного и виртуального пространства Украины;

– принуждение украинских властей капитулировать перед Кремлем, отказаться от интеграции с цивилизованным миром, признать аннексию Крыма и т.д.;

– прекращение де-факто существования украинской государственности.

"В худшем случае – финляндизация, а в лучшем (для России) – белорусизация Украины. Всё остальное – тактика", – резюмирует эксперт.

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