Не договорили: откуда срочность очередных переговоров Путин-Байден

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились провести дополнительные переговоры на фоне напряженности в связи с наращиванием российских войск возле Украины. Об этом заявили в Кремле в воскресенье, подчеркнув, что у Путина не было особых оснований для оптимизма после разговора с Байденом из-за продолжающихся и очень серьезных разногласий между Россией и США по поводу так называемых "красных линий" Москвы. Спустя почти неделю после переговоров, прошедших 7 декабря, какие выводы можно сделать? Кто и как поднимает ставки перед новым раундом? Кто и на какие уступки идет (может пойти)? Ответы на эти вопрос попытались найти в интервью порталу "Комментарии" от наших экспертов.

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: BBC

Ряд вопросов, таких как будущее Украины в НАТО и что делать с ОРДЛО, будут решать не Путин с Байденом, а украинский народ

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко называет недавнее видеообщение Байдена с Путиным лишь началом ряда переговоров.

"Декабрь-январь в этом русле я бы назвал сезоном "войны дипломатии". С одной стороны, дальнейшая эскалация ситуации вокруг наших границ как минимум сбавила темп. С другой – Соединенные Штаты показывают себя как сторона, которая консолидирует так называемый "коллективный Запад" и находится в процессе выработки единой позиции в украинском вопросе в переговорах с Кремлем", – отмечает эксперт.

Он обращает внимание, что Байден не замкнулся в треугольнике "Вашингтон-Москва-Киев", а провел значительное количество переговоров с лидерами европейских стран.

"Оживилось общение в рамках Нормандского формата, также мы получили вполне однозначный сигнал поддержки от министров иностранных дел стран G7 . В свою очередь, Москва смогла лишь получить поддержку непризнанного Лукашенко", – подчеркивает Игорь Чаленко.

По его мнению, не стоит ожидать прорыва и после второго общения лидеров США и РФ.

"Можно предположить, что во время этого общения Байден представит консолидирующую позицию, например, по ограничениям в энергетической сфере для России, новых секторальных санкций, а также дополнительное укрепление восточных границ НАТО. Путин, в свою очередь, может пригрозить остановить транзит газа территорией Украины уже с начала 2022 года, а также напомнить о более полумиллиона российских паспортов, розданных на территории ОРДЛО (что будет являться обоснованием в случае стечения определенных событий для использования российской регулярной армии на территории Украины). Ставки будут повышаться с обоих сторон, это безусловно, – уверен эксперт. – Тем не менее, ряд вопросов, таких как будущее Украины в НАТО и что делать с ОРДЛО, будут решать не Путин с Байденом, а украинский народ. Скорее всего – посредством референдумов. Об одном из таких уже намекнул Зеленский во время своего недавнего интервью ".

Путин ждет, что именно американцы предложат в обмен на его гарантии не атаковать Украину в ближайшем будущем

Аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива – Петр Бурковский – уверен, что Кремль своим заявлением хочет показать: озвученные 7 декабря угрозы санкций его не пугают.

"Путин ждет, что именно американцы предложат в обмен на его гарантии не атаковать Украину в ближайшем будущем. То есть, Кремль ожидает, что Запад согласится с ограничением суверенитета Украины", – поясняет аналитик.

Однако, продолжает он, ни США, ни ЕС не могут дать такого ответа. И в то же время не показывают готовность применить превентивные санкции.

"Нерешительность Запада развязывает Путину руки, во всяком случае, для агрессивных действий на Донбассе. Не стоить забывать, что в феврале 2015, готовясь к встрече в нормандском формате, Путин отдал приказ войскам атаковать украинские силы в районе Дебальцево. Сейчас существует высокий риск того, что Путин устроит такое же испытание для Зеленского", – предупреждает Петр Бурковский.

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