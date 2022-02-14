Взрывное заявление об отказе от членства в НАТО: что за ним стоит – есть ли повод для волнений

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ответил на вопрос в эфире ВВС Radio 5, о возможности отказа от стремления вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну, указав, что Украина может проявить "гибкость". В МИД уверяют, что слова Пристайко, будто Украина готова отказаться курса в Североатлантический Альянс для предотвращения войны с Россией, вырваны из контекста. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Вадим Пристайко. Фото: из открытых источников

Наш курс в НАТО, как и курс на деоккупацию захваченных РФ украинских территорий, остановить невозможно

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль напоминает, что евроатлантический курс закреплен в Конституции Украины. И что в данный момент мы работаем над расширением сотрудничества с НАТО и получением ПДЧ.

"Что касается заявления Пристайко, важно отметить, что наше Министерство иностранных дел уже прокомментировало данный случай. И отметило, что некоторые его слова и фразы были вырваны из контекста. Впрочем, не исключаю, что подобные дипломатические заявления могут использоваться в рамках дипломатических ходов – чтобы снизить градус напряжения в связи с агрессией РФ", – отмечает Катерина Коваль.

Она также подчеркивает, что в уставе Альянса закреплено – членом НАТО не может стать государство, имеющее территориальные конфликты. К тому же, решение о принятии в НАТО новых членов должны поддержать все действующие. Таких сейчас 30, и консенсуса по принятию в НАТО Украины там, как известно, нет.

"Однако наш курс в НАТО, как и курс на деоккупацию захваченных РФ украинских территорий, остановить невозможно, – уверена Катерина Коваль. – При этом, в рамках работы на дипломатическом фронте, следует проявлять огромную осторожность относительно любых заявлений, которые касаются евроатлантического направления Украины. Важна и реализация мощной информационной политики внутри нашей страны. В том числе контр-пропаганды. Ведь тот же случай с Пристайко наглядно демонстрирует, как может вестись информационная война против Украины".

Важно читать интервью Пристайко внимательно – причем первоисточники на языке оригинала

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук, комментируя ситуацию вокруг вырванной из контекста фразы Пристайко, подчеркивает важность читать интервью внимательно – причем первоисточники на языке оригинала.

"Второй момент. Можно что угодно говорить, но курс Украины в ЕС и НАТО прописан в Конституции. Это решение прошлый парламент консолидировал и создавал на протяжении четырех лет. И сумел собрать конституционное большинство (более двух третей нардепов – свыше 300 голосов). Нынешняя Рада вряд ли способна на такое. К тому же, чтобы отменить евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины – надо быть самоубийцами. Ведь это сразу – революция", – поясняет Михаил Макарук.

Он также считает позитивным, что украинская дипломатия параллельно с "прокачкой" темы НАТО довольно грамотно занимается небольшими региональными союзами: ГУАМ, Люблинский треугольник, украино-турецкие взаимоотношения, Украина-страны Балтии, Польша-Украина-Великобритания.

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