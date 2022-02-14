Взрывное заявление об отказе от членства в НАТО: что за ним стоит – есть ли повод для волнений

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Кравцев Сергей
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ответил на вопрос в эфире ВВС Radio 5, о возможности отказа от стремления вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну, указав, что Украина может проявить "гибкость". В МИД уверяют, что слова Пристайко, будто Украина готова отказаться курса в Североатлантический Альянс для предотвращения войны с Россией, вырваны из контекста. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".
Вадим Пристайко. Фото: из открытых источников
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль напоминает, что евроатлантический курс закреплен в Конституции Украины. И что в данный момент мы работаем над расширением сотрудничества с НАТО и получением ПДЧ.
Она также подчеркивает, что в уставе Альянса закреплено – членом НАТО не может стать государство, имеющее территориальные конфликты. К тому же, решение о принятии в НАТО новых членов должны поддержать все действующие. Таких сейчас 30, и консенсуса по принятию в НАТО Украины там, как известно, нет.
Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук, комментируя ситуацию вокруг вырванной из контекста фразы Пристайко, подчеркивает важность читать интервью внимательно – причем первоисточники на языке оригинала.
Он также считает позитивным, что украинская дипломатия параллельно с "прокачкой" темы НАТО довольно грамотно занимается небольшими региональными союзами: ГУАМ, Люблинский треугольник, украино-турецкие взаимоотношения, Украина-страны Балтии, Польша-Украина-Великобритания.
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