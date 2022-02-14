Итоги разговора Зеленский-Байден: какую реакцию ждать от США и, почему Байден в Киев не прилетит

В воскресенье, 13 февраля, состоялся очередной телефонный разговор лидеров Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена относительно безопасности Украины и влияние российской агрессии. Зеленский пригласил Байдена в Киев, считая, что будет мощным сигналом и способствовать деэскалации. Какой вывод можно сделать после этого разговора? Примет ли Байден предложение Зеленского? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

На сегодняшний день угроза широкомасштабной войны не предотвращена

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец отмечает:

"Очевидно, что разговор Байдена и Зеленского носил чисто информативный характер. И, как об это сообщает пресса США, дипломатические усилия Байдена за уик-энд потерпели крах. Это означает то, что на сегодняшний день угроза широкомасштабной войны не предотвращена. И то, что администрация Байдена достаточно пессимистична касательно дальнейших действий РФ".

По словам эксперта, предложение Зеленского к Байдену посетить Киев схоже с тем, что сделал президент Грузии Саакашвили в 2008 году – в момент российского вторжения.

"Тогда шесть лидеров европейских стран (стран Балтии, а также был президент Украины Ющенко) прилетели в Тбилиси. Это был своеобразный жест поддержки с целью предотвратить вторжение российских войск в столицу Грузии. Будем говорить откровенно – жест отчаянья. Поэтому, понятно, что Байден в Киев не прилетит", – считает Тарас Березовец.

Но сегодня, отмечает он, в столице Украины будет канцлер Германии – Олаф Шольц. А завтра он полетит в Москву.

"Понятно, что, если начнется вторжение, никто из мировых лидеров в Украину не прилетит. Тем временем Зеленский упорно продолжает отрицать возможность вторжения. Если бы была другая риторика, возможно, были бы и другие – символические – жесты поддержки со стороны Запада", – резюмирует эксперт.

Визит Байдена мог бы успокоить обстановку, которая сложилась сейчас в Украине и вокруг Украины

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун предполагает, что приглашение Байдену посетить Киев свидетельствует – Украина продолжает рассчитывать на США как на ключевого партнера в вопросе сдерживания РФ и эскалации.

"Да, мы рассчитываем на свою армию, верим в нее. Но понимаем, что без внешней поддержки, в первую очередь, со стороны США (и в финансовом плане, и в плане вооружения, технического обеспечения, политической поддержки) позитивных результатов быть не может. Так что эта беседа засвидетельствовала – Украина понимает глобальную роль США в вопросах деэскалации", – говорит Максим Джигун.

Он не исключает, что приглашение Байдена прилететь в Киев – продолжение креативной линии, которую проводит нынешнее украинское руководство.

"Интересный шаг, где-то неожиданный. Но учитывая, что Украину уже многие годы не посещали президенты США, даже тогда, когда нас были куда лучше безопасностные и экономические показатели, вряд ли следует рассчитывать, что Байден сделает это сейчас. Скорее всего – будет благодарность за приглашения. И всё. Хоть его визит мог бы успокоить обстановку, которая сложилась сейчас в Украине и вокруг Украины", – отмечает политолог.

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