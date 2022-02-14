В МИД отреагировали на заявление Пристайко о возможности отказа Украины от членства в НАТО

В Министерстве иностранных дел Украины, реагируя на слова посла в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа от членства в НАТО ради мира, заявили, что какое бы решение не было принято – оно не должно идти в разрез с Конституцией Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Facebook.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Спикер МИД Украины обратил внимание на то, что СМИ вырвали слова Вадима Пристайко из контекста. В итоге пошла информационная волна о том, что Украина всерьез рассматривает возможность отказаться от курса на членство в НАТО, чтобы избежать открытого противостояния с РФ.

Олег Николенко подчеркнул, никто не ставит под сомнения готовность Украины участвовать в любых переговорах, не ограничиваясь никакими форматами, ради установления мира в Украине и защиты жизни своих граждан.

Пресс-секретарь также обратил внимание на то, что посол Пристайко сам заявил, что курс Украины в НАТО закреплен в Конституции. При этом Украина на сегодняшний день не входит ни в НАТО, ни в какой-то другой военный альянс.

Николенко отметил, главное, чего на сегодняшний день требует Украина – это получить гарантии безопасности. Лучшим ответом от Запада было бы согласие на присоединение Украины к НАТО уже сейчас, но, учитывая ситуацию, которая сложилась, Украина рассматривает и другие варианты.

Читайте также на портале "Комментарии" – посол в Британии Пристайко сообщил, что Украина может отказаться от участия в НАТО во избежание войны. При этом дипломат отметил, что Украина может быть гибкой в некоторых решениях, если на кону стоит безопасность граждан.





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