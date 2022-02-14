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Украина может отказаться от вступления в НАТО: украинский посол сообщил позицию Киева по альянсу

Посол в Британии сообщил, что Украина может отказаться от участия в НАТО во избежание войны

сегодня, 10:56
Автор:

Карина Ожерельева
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Украина может отказаться от вступления в НАТО во избежание войны с Россией. Такое заявление BBC сделал посол страны в Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

Украина может отказаться от вступления в НАТО: украинский посол сообщил позицию Киева по альянсу

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко – Reuters

Посол Вадим Пристайко заявил BBC, что Украина готова быть "гибкой" по поводу своей цели присоединиться к атлантическому военному альянсу. По словам президента России Владимира Путина, присоединение Украины к НАТО станет пусковым механизмом войны.

"Мы гибки и стараемся найти наилучший выход. Если нам нужно пойти на серьезные уступки, возможно, мы это сделаем", — сказал Пристайко, отвечая на вопрос, может ли Киев изменить свою позицию относительно членства в НАТО.

Также Пристайко отметил, что у России уже есть границы с НАТО: Польша, Словацкая республика, Венгрия, Румыния, Болгария, Турция — все в НАТО. Однако, по словам посла, это ничего не изменило для России, и вступление Украины в НАТО тоже "много не изменит".

Как сообщали ранее "Комментарии", главе комитета по иностранным делам парламента Финляндии Мико Ниикко пришлось оправдываться за свое твит, в котором он заявил, если Украина присоединится к НАТО, это будет противоречить внешнеполитической позиции страны. В своем Twitter политик написал, что лидеру Франции Эммануэлю Макрону или какому-нибудь другому лидеру Европы следовало бы открыто заявить, что у НАТО нет намерений принимать Украину в свои ряды.

Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после серии переговоров с руководством России в Москве так и не отказались от военного наращивания вблизи украинской границы. Столтенберг отметил, что Россия отправляет в украинскую границу все больше военного контингента, увеличивает количество военной техники, разворачивает новые военные госпитали.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-could-drop-nato-bid-avoid-war-ambassador-tells-bbc-2022-02-14/
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