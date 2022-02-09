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Вторжение России в Украину в течение 2022 года: европейцы оценили вероятность

Граждане стран, которые более приближены к Украине, выше оценивают вероятность российского вторжения

сегодня, 12:55
Автор:

Елизавета Черных
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Согласно результатам опроса Европейского совета по международным отношениям, подавляющее большинство жителей шести стран Евросоюза считают возможным полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины. Об этом пишет УНИАН. 

Вторжение России в Украину в течение 2022 года: европейцы оценили вероятность

Вторжение России в Украину в течение 2022 года - фото: Минобороны РФ

Так, в исследовании, которое проводилось в конце прошлого месяца, принимали участие респонденты семи стран — Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Румынии, Франции и Италии. Выяснилось, что большинство участников опроса в шести из семи стран Европейского Союза уверены, что РФ может произвести вторжение в Украину на протяжении 2022 года. 

Отмечается, что граждане стран, которые более приближены к нашей, более высоко оценивают вероятность вторжения. Например, 73% респондентов из Польши верят в наступление России. В Румынии — 64% опрошенных. 

Также в вероятность российского вторжения верят 55% шведов, 52% немцев и по 51% среди французов и итальянцев. При этом меньше всего в наступление России на Украину верят в Финляндии — 44% респондентов. 

Напомним, что накануне глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность вторжения страны-агрессора сегодня. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что 65% жителей Украины уверены, что войну на Донбассе развязала Россия. Такого мнения обычно придерживаются избиратели "Слуги народа", "ЕС", "Батькивщины". При этом 17,2% респондентов считают, что первыми в войну вступило украинское правительство и олигархи. Среди таких украинцев большая часть избирателей "ОПЗЖ" и партии "Наши". 

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Источник: https://www.unian.net/politics/bolshinstvo-evropeycev-schitayut-veroyatnym-vtorzhenie-rf-v-ukrainu-opros-novosti-ukraina-11698408.html
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