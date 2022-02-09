Вторжение России в Украину в течение 2022 года: европейцы оценили вероятность

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Елизавета Черных
Согласно результатам опроса Европейского совета по международным отношениям, подавляющее большинство жителей шести стран Евросоюза считают возможным полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины. Об этом пишет УНИАН.
Вторжение России в Украину в течение 2022 года - фото: Минобороны РФ
Так, в исследовании, которое проводилось в конце прошлого месяца, принимали участие респонденты семи стран — Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Румынии, Франции и Италии. Выяснилось, что большинство участников опроса в шести из семи стран Европейского Союза уверены, что РФ может произвести вторжение в Украину на протяжении 2022 года.
Отмечается, что граждане стран, которые более приближены к нашей, более высоко оценивают вероятность вторжения. Например, 73% респондентов из Польши верят в наступление России. В Румынии — 64% опрошенных.
Также в вероятность российского вторжения верят 55% шведов, 52% немцев и по 51% среди французов и итальянцев. При этом меньше всего в наступление России на Украину верят в Финляндии — 44% респондентов.
Напомним, что накануне глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность вторжения страны-агрессора сегодня.
Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что 65% жителей Украины уверены, что войну на Донбассе развязала Россия. Такого мнения обычно придерживаются избиратели "Слуги народа", "ЕС", "Батькивщины". При этом 17,2% респондентов считают, что первыми в войну вступило украинское правительство и олигархи. Среди таких украинцев большая часть избирателей "ОПЗЖ" и партии "Наши".
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