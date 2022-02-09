Вторжение России в Украину в течение 2022 года: европейцы оценили вероятность

Согласно результатам опроса Европейского совета по международным отношениям, подавляющее большинство жителей шести стран Евросоюза считают возможным полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины. Об этом пишет УНИАН.

Вторжение России в Украину в течение 2022 года - фото: Минобороны РФ

Так, в исследовании, которое проводилось в конце прошлого месяца, принимали участие респонденты семи стран — Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Румынии, Франции и Италии. Выяснилось, что большинство участников опроса в шести из семи стран Европейского Союза уверены, что РФ может произвести вторжение в Украину на протяжении 2022 года.

Отмечается, что граждане стран, которые более приближены к нашей, более высоко оценивают вероятность вторжения. Например, 73% респондентов из Польши верят в наступление России. В Румынии — 64% опрошенных.

Также в вероятность российского вторжения верят 55% шведов, 52% немцев и по 51% среди французов и итальянцев. При этом меньше всего в наступление России на Украину верят в Финляндии — 44% респондентов.

Напомним, что накануне глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность вторжения страны-агрессора сегодня.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что 65% жителей Украины уверены, что войну на Донбассе развязала Россия. Такого мнения обычно придерживаются избиратели "Слуги народа", "ЕС", "Батькивщины". При этом 17,2% респондентов считают, что первыми в войну вступило украинское правительство и олигархи. Среди таких украинцев большая часть избирателей "ОПЗЖ" и партии "Наши".

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