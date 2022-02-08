В МИД оценили угрозу вторжения России в Украину сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил угрозу российского вторжения на территорию Украины сегодня. Глава МИД отметил, что ситуация у границ нашего государства, и в целом с безопасностью, не изменилась. Об этом Кулеба сообщил во время брифинга 8 февраля, передает издание "РБК-Украина".

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

"Мы не видим отвода со стороны РФ. Не видим никаких усилий по деэскалации. Сейчас базовый сценарий РФ заключается в попытках дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. Но еще не путем вооруженной силы", — сказал Кулеба.

Министр также добавил, что нашему государству необходимо готовиться к любому сценарию, чем оно и занимается. Совместно с поддержкой международных партнеров.

Отметим, что накануне Дмитрий Кулеба прокомментировал украинского-российские отношения и завил, что стратегия запугивания, которую использует Россия, не работает. Глава украинского МИД высказал мнение, что РФ " проиграла этот раунд".

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три "красных линии", от которых Украина никогда не отступит в процессе переговоров. Эксперт рассказали порталу "Комментарии", нарушало ли государство хоть одну из обозначенных линий и может ли, и при каких условиях, это сделать.

Так, по мнению военного обозревателя, главного редактора "Апострофа" Дениса Поповича, до сегодняшнего дня, Украина еще не переступила ни одну из "красных линий". Однако выполнение Минских соглашений в существующем варианте, к сожалению, означает переход обозначенных "красных линий". А их невыполнение может привести к обострению на линии разграничения на Донбассе.

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