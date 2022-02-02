Сколько украинцев поддерживает прямые переговоры Зеленского с Путиным

26% украинцев высказали мнение, что прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным — действенный способ в достижении мира. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса "Центра Разумкова".

Владимир Путин. Владимир Зеленский - коллаж: 24 канал

При этом 56,3% опрошенных считают, что переговоры с российской стороны необходимо проводить только при участие партнеров из Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Украинцы уверены, что "надавить" на президента РФ можно только совместными усилиями.

17,7% респондентов сложно дать ответ.





Социологи отметили, что действенными прямые переговоры со страной-агрессором считает относительное большинство жителей восточных регионов Украины — 48,4%. На Западе и в Центре страны (76,7% и 65,4% соответственно) разделяют точку зрения, что переговоры должны быть проведены только при участии западных партнеров.

Напомним, что согласно опросу "Центра Разумкова" 55,7% украинцев считают, что в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, президент Владимир Зеленский не сможет продемонстрировать эффективную работу в качестве Верховного Главнокомандующего и организовать оборону государства. При этом 26,9% опрошенных придерживаются противоположного мнения, а 17,4% респондентов сложно дать ответ.

Помимо этого, 44,9% украинцев высказывают мнение, что скопление войск страны-агрессора на украинских границах стоит оценивать как реальную угрозу полномасштабного вторжения РФ зимой или весной этого года. 43,7% опрошенных считают, что вторгаться в ближайшее время Россия не будет. 11,5% трудно дать ответ на поставленный вопрос.

Ранее на портале "Комментарии" - Украинцы охарактеризовали Зеленского : "спаситель" и "надежда".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!