logo

BTC/USD

38501.81

ETH/USD

2784.52

LTC/USD

114.61

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

32.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Сколько украинцев поддерживает прямые переговоры Зеленского с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев поддерживает прямые переговоры Зеленского с Путиным

Украинцы уверены, что "надавить" на президента РФ можно только совместными усилиями

сегодня, 15:25
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

26% украинцев высказали мнение, что прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным — действенный способ в достижении мира. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса "Центра Разумкова". 

Сколько украинцев поддерживает прямые переговоры Зеленского с Путиным

Владимир Путин. Владимир Зеленский - коллаж: 24 канал

При этом 56,3% опрошенных считают, что переговоры с российской стороны необходимо проводить только при участие партнеров из Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Украинцы уверены, что "надавить" на президента РФ можно только совместными усилиями. 

17,7% респондентов сложно дать ответ. 

Сколько украинцев поддерживает прямые переговоры Зеленского с Путиным - фото 2

Социологи отметили, что действенными прямые переговоры со страной-агрессором считает относительное большинство жителей восточных регионов Украины — 48,4%. На Западе и в Центре страны (76,7% и 65,4% соответственно) разделяют точку зрения, что переговоры должны быть проведены только при участии западных партнеров. 

Напомним, что согласно опросу "Центра Разумкова" 55,7% украинцев считают, что в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, президент Владимир Зеленский не сможет продемонстрировать эффективную работу в качестве Верховного Главнокомандующего и организовать оборону государства. При этом 26,9% опрошенных придерживаются противоположного мнения, а 17,4% респондентов сложно дать ответ. 

Помимо этого, 44,9% украинцев высказывают мнение, что скопление войск страны-агрессора на украинских границах стоит оценивать как реальную угрозу полномасштабного вторжения РФ зимой или весной этого года. 43,7% опрошенных считают, что вторгаться в ближайшее время Россия не будет. 11,5% трудно дать ответ на поставленный вопрос.

Ранее на портале "Комментарии" - Украинцы охарактеризовали Зеленского : "спаситель" и "надежда". 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-ukrainy-zagrozy-agresii-z-boku-rosii-cichen-2022r
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!