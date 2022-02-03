Кто первым начал войну на Донбассе: украинцы ответили

65% украинцев считают, что войну на Востоке Украины развязала Российская Федерация. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного с 17 по 22 декабря.

ВСУ - фото из открытых источников

Отмечается, что такого мнения придерживается большинство избирателей "Европейской солидарности", "Слуги народа", "Батькивщины" и партии "Сила и честь".

17,2% согласились с тем, что первыми войну развязали украинское правительство и олигархи. Так считают избиратели "Оппозиционной платформы — За Жизнь" и "Наши".

17,8% респондентов трудно дать ответ или они не согласны с двумя утверждениями.





Кроме того, 68% опрошенных считают вооруженный конфликт на Донбассе агрессией РФ с использованием местных боевиков. Причем с мая 2021 года, поклонников подобной точки зрения стало больше на 14,5%.

Конфликт на Востоке Украины воспринимается как российская агрессия во всех макрорегионах нашей страны: в западной части — 91%, в центральной — 77%, на Юге — 53%, на Востоке — 42%. Тем не менее, идея, что конфликт является внутренним чаще всего встречается в восточной части Украины.

Напомним, что украинцы располагаются на 38 месте в индексе счастья среди 44 стран. Социологи отмечают, что несмотря на то, что большинство населения Украины удовлетворено жизнью (51%), украинцы входят в топ самых несчастных наций во всем мире.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, сколько украинцев уверены, что действующий государственный глава Владимир Зеленский не сможет эффективно сработать в роли Верховного Главнокомандующего, если Россия вторгнется на территорию Украины.





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