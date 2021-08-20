Встреча тет-а-тет с Байденом: чем поможет Украине визит Зеленского в США

Встреча украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена вынуждено перенесена с 30 на 31 августа. Дипломаты уже отметили, что причина кроется в изменении формата — главы государств должны теперь встретиться еще и лично, без представителей своих делегаций. "Комментарии" поинтересовались мнением экспертов насчет этой ситуации. Специалисты объяснили, о чем могут свидетельствовать такие перемены, и в плюс или минус они сыграют украинской стороне.

Эксперты рассказали об ожиданиях от встречи Байден-Зеленский. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Байдену есть что сказать Зеленскому лично"

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов приводит выражение австрийского психолога, психоаналитика, психиатра и невролога Зигмунда Фрейда: "иногда банан – это просто банан". По мнению эксперта, в случае с переносом даты визита Зеленского в США мы имеем ту же ситуацию.

"Американская пресса уже несколько дней обсуждала, что формат переговоров Байдена и Зеленского нужно несколько подкорректировать в связи с необходимостью разговора двух президентов с глазу на глаз. Байдену есть что сказать Зеленскому лично. И он это неоднократно подчеркивал, общаясь со своим аппаратом. Но что именно скажет в личном разговоре — мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем", — подчеркивает Виктор Савинов.

По его мнению, то, что именно американская сторона настояла на личной беседе президентов США и Украины, показывает значимость вопросов, которые будут подниматься в ходе этих переговоров. И это, отмечает эксперт, можно зачислить в плюс для нашей страны.

"Повестка всё расширяется и расширяется"

Политический аналитик экспертного центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк думает, что у Украины в переговорах с США появилось новое окно возможностей в связи с событиями в Афганистане.

"Количество вопросов, которые намереваются обсудить руководители Украины и США, настолько большое, что нужно как-то менять графики. Повестка всё расширяется и расширяется: "Северный поток-2", гибридные угрозы со стороны России, внутренние украинские вопросы, включая реформы. Теперь добавился еще и вопрос Афганистана. Есть сведения, что украинский президент будет предлагать некие пакеты помощи: по эвакуации, решению вопросов беженцев", — говорит эксперт.

Анатолий Октисюк также считает, что спектр тем будет включать в себя вопросы компенсации, какие-то новые грани сотрудничества, в том числе по линии МВФ.

"Всё это нужно обсудить, донести позиции. Думаю, тут больше в плюсе украинская сторона. Главное — грамотно воспользоваться этими возможностями, — считает эксперт. — Сумеют ли это сделать президент и его команда, вернуться ли с неким позитивом для Украины, мы вскоре узнаем".

"Перенос встречи Байдена с Зеленским выгоден и американской стороне"

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля уверен, что перенос даты встречи Байдена и Зеленского с 30 на 31 августа ни коим образом не влияет на результативность визита.

"Вероятно, визит Зеленского в США будет двухдневным. Но поскольку много мероприятий, думаю, просто решили внести коррекции в программу, — размышляет эксперт. — К тому же, перенос встречи Байдена с Зеленским с понедельника (30 августа) на вторник (31 августа) выгоден и американской стороне. В понедельник, как правило, проводятся разного рода планерки, заседания, совещания. А во вторник у главы Белого дома будет больше времени, чтобы уделить его общению с президентом Украины".

Владимир Воля не исключает, что на такой шаг Байден пошел после критики, которая прозвучала в адрес его администрации в ракурсе украинского вопроса как со стороны американских конгрессменов, так и со стороны ряда деятелей в Украине.

"В итоге Байден и его команда пошли на то, чтобы увеличить время общения с Зеленским. Но увеличение это было возможным не в понедельник, а во вторник", — поясняет Владимир Воля.

Ранее "Комментарии" сообщали, как пройдет визит Владимира Зеленского в Америку. Более подробно о программе визита украинского лидера в Штаты читайте в нашем материале.

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