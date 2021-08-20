Встреча тет-а-тет с Байденом: чем поможет Украине визит Зеленского в США

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Вечканова Елена
Встреча украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена вынуждено перенесена с 30 на 31 августа. Дипломаты уже отметили, что причина кроется в изменении формата — главы государств должны теперь встретиться еще и лично, без представителей своих делегаций. "Комментарии" поинтересовались мнением экспертов насчет этой ситуации. Специалисты объяснили, о чем могут свидетельствовать такие перемены, и в плюс или минус они сыграют украинской стороне.
Эксперты рассказали об ожиданиях от встречи Байден-Зеленский. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
Директор Международного института политической
философии Виктор Савинов приводит выражение австрийского психолога,
психоаналитика, психиатра и невролога Зигмунда Фрейда: "иногда банан – это
просто банан". По мнению эксперта, в случае с переносом даты визита Зеленского
в США мы имеем ту же ситуацию.
По его мнению, то, что именно американская
сторона настояла на личной беседе президентов США и Украины, показывает
значимость вопросов, которые будут подниматься в ходе этих переговоров. И это,
отмечает эксперт, можно зачислить в плюс для нашей страны.
Политический аналитик экспертного центра "Дом
демократии" Анатолий Октисюк думает, что у Украины в переговорах с США появилось
новое окно возможностей в связи с событиями в Афганистане.
Анатолий Октисюк также считает, что спектр тем
будет включать в себя вопросы компенсации, какие-то новые грани сотрудничества,
в том числе по линии МВФ.
"Всё это нужно обсудить, донести позиции.
Думаю, тут больше в плюсе украинская сторона. Главное — грамотно воспользоваться
этими
Магистр государственного управления,
политолог, социолог Владимир Воля уверен, что перенос даты встречи Байдена и
Зеленского с 30 на 31 августа ни коим образом не влияет на результативность
визита.
Владимир Воля не исключает, что на такой шаг
Байден пошел после критики, которая прозвучала в адрес его администрации в
ракурсе украинского вопроса как со стороны американских конгрессменов, так и со
стороны ряда деятелей в Украине.
"В итоге Байден и его команда пошли на то,
чтобы увеличить время общения с Зеленским. Но увеличение это было возможным не
в понедельник, а во вторник", — поясняет Владимир Воля.
Ранее "Комментарии" сообщали, как пройдет визит Владимира Зеленского в Америку. Более подробно о программе визита украинского лидера в Штаты читайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, что, по мнению бывшего украинского посла в США, Зеленскому нужно сделать при встрече с Байденом. Детали — в нашей публикации.
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