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Встречу Зеленского и Байдена перенесут: названа новая дата

Визит украинского президента в Белый Дом состоится чуть позже намеченного из-за изменения формата переговоров

сегодня, 11:53
Автор:

Вечканова Елена

Многие украинцы с нетерпением ожидают переговоров между американским и украинским президентом, которые запланированы на конец августа. По информации главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, дату встречи пришлось немного сдвинуть — из-за ранее незапланированных изменений в формате мероприятия, информирует "Украинская правда".

Встречу Зеленского и Байдена перенесут: названа новая дата

Байден ждет Зеленского в Белом Доме 31 августа. Коллаж: "Сегодня"

Как поделился Кулеба во время брифинга, Владимир Зеленский прилетит в США не 28 августа, а 30. Официальная же встреча с Байденом теперь должна состояться в последний день лета, 31 августа.

По словам чиновника, к таким переменам располагает предложение об изменении формата будущей встречи. Если раньше в планах политиков не было встречаться тет-а-тет без представителей каждой из делегаций, то сейчас такой пункт в подготовку переговоров внесен.

Также Кулеба отрицает любую связь переноса даты с нынешними событиями в Афганистане.

"По состоянию на сейчас у нас нет никаких индикаторов того, что происходящее в Афганистане каким-либо образом негативно влияет на подготовку и совершение визита президента Украины в США", — подчеркнул министр иностранных дел.

По словам Дмитрия Кулебы, Владимир Зеленский все еще не планирует ограничиваться лишь официальными встречами с американскими политиками в Вашингтоне. У главы украинского государства еще запланированы некоторые дела в Калифорнии.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что стал известен перечень вопросов, которые представители Украины и Америки должны обсудить в Белом доме. Так, следует ожидать, что их разделят на три основных блока. Каждый объединен одной темой: политикой, экономикой или безопасностью. Подробнее — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о том, почему главе Штатов Джозефу Байдену может грозить опасность импичмента.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2021/08/19/7304331/
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