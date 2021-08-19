Встречу Зеленского и Байдена перенесут: названа новая дата

BTC/USD
44420.13
ETH/USD
2996.97
LTC/USD
165.12
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Многие украинцы с
нетерпением ожидают переговоров между американским и украинским президентом,
которые запланированы на конец августа. По информации главы МИД Украины Дмитрия
Кулебы, дату встречи пришлось немного сдвинуть — из-за ранее незапланированных
изменений в формате мероприятия, информирует "Украинская правда".
Байден ждет Зеленского в Белом Доме 31 августа. Коллаж: "Сегодня"
Как поделился
Кулеба во время брифинга, Владимир Зеленский прилетит в США не 28 августа, а
30. Официальная же встреча с Байденом теперь должна состояться в последний день
лета, 31 августа.
По словам
чиновника, к таким переменам располагает предложение об изменении формата
будущей встречи. Если раньше в планах политиков не было встречаться тет-а-тет
без представителей каждой из делегаций, то сейчас такой пункт в подготовку
переговоров внесен.
Также Кулеба отрицает
любую связь переноса даты с нынешними событиями в Афганистане.
По словам Дмитрия
Кулебы, Владимир Зеленский все еще не планирует ограничиваться лишь официальными
встречами с американскими политиками в Вашингтоне. У главы украинского
государства еще запланированы некоторые дела в Калифорнии.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что стал известен перечень вопросов, которые представители Украины и Америки должны обсудить в Белом доме.
Также на портале
вы можете узнать о том, почему главе Штатов Джозефу Байдену может грозить опасность импичмента.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости