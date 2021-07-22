Почему Конгресс США требует перенести дату встречи Зеленского и Байдена

Украинский политикум с нетерпением ожидает личной встречи президента Владимира Зеленского с главой Штатов Джозефом Байденом. Как известно, в Белом Доме официально заявили, что ждут главу украинского государства в конце августа, 30 числа. Однако, как сообщает "Сегодня", американские конгрессмены требуют перенести дату визита.



В Конгрессе США не хотят, чтобы Байден и Зеленский встретились 30 августа. Фото из открытых источников

По словам Марси Каптур, являющейся сопредседательницей группы поддержки Украины в Конгрессе, причина недовольства американских политиков кроется в личном желании встретиться с Зеленским. Однако в конце лета Конгресс уходит на "каникулы", где пробудет вплоть до 20 сентября.

Разумеется, многие политики могут разъехаться по разным штатам, планируя отдых или работу в округах. Однако значительная часть из них действительно хотела бы встретиться с украинским президентом, говорит Каптур.

"Мы направили письма президенту [Джозефу Байдену — ред.], призывая, чтобы эту дату изменили — дабы члены Конгресса были здесь, в Вашингтоне, в одно время", — подчеркнула чиновница.

По ее словам, перенести дату на более удобный для конгрессменов день не будет слишком сложным, даже с учетом серьезной занятости Байдена на президентском посту. Марси Каптур считает, что возможность надлежащего диалога с Владимиром Зеленским должна быть не только у главы Штатов, но и у представителей Конгресса.

Дополнительную причину выбора 30 августа в качестве дня "икс" для встречи Байдена и Зеленского называет один из американских сенаторов. По словам Теда Круза, конгрессмены попросту не смогут поддержать украинского президента, когда тот будет отстаивать позицию своей страны насчет российского газопровода "Северный поток-2".

Такую ситуацию Круз саркастически называет "совпадением", а отношение Байдена к СП-2 — "капитуляцией перед Путиным".

Официальной реакции Белого Дома на прошение Конгресса пока не последовало.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали об ожиданиях украинских экспертов от предстоящей встречи Зеленского и Байдена. Подробности — в нашем материале.

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