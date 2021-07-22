Почему Конгресс США требует перенести дату встречи Зеленского и Байдена

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Вечканова Елена
Украинский
политикум с нетерпением ожидает личной встречи президента Владимира Зеленского
с главой Штатов Джозефом Байденом. Как известно, в Белом Доме официально
заявили, что ждут главу украинского государства в конце августа, 30 числа. Однако, как сообщает "Сегодня", американские конгрессмены требуют перенести
дату визита.
В Конгрессе США не хотят, чтобы Байден и Зеленский встретились 30 августа. Фото из открытых источников
По словам Марси
Каптур, являющейся сопредседательницей группы поддержки Украины в Конгрессе, причина
недовольства американских политиков кроется в личном желании встретиться с
Зеленским. Однако в конце лета Конгресс уходит на "каникулы", где пробудет вплоть
до 20 сентября.
Разумеется,
многие политики могут разъехаться по разным штатам, планируя отдых или работу в
округах. Однако значительная часть из них действительно хотела бы встретиться с
украинским президентом, говорит Каптур.
По ее словам,
перенести дату на более удобный для конгрессменов день не будет слишком
сложным, даже с учетом серьезной занятости Байдена на президентском посту.
Марси Каптур считает, что возможность надлежащего диалога с Владимиром Зеленским
должна быть не только у главы Штатов, но и у представителей Конгресса.
Дополнительную
причину выбора 30 августа в качестве дня "икс" для встречи Байдена и Зеленского
называет один из американских сенаторов. По словам Теда Круза, конгрессмены
попросту не смогут поддержать украинского президента, когда тот будет
отстаивать позицию своей страны насчет российского газопровода "Северный
поток-2".
Такую ситуацию
Круз саркастически называет "совпадением", а отношение Байдена к СП-2 — "капитуляцией
перед Путиным".
Официальной реакции
Белого Дома на прошение Конгресса пока не последовало.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали об ожиданиях украинских экспертов от предстоящей встречи Зеленского и Байдена. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, кто отправится в Штаты, дабы подготовить визит украинского президента со стороны нашего государства.
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