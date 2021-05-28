Встреча двух диктаторов: о чем могут договориться Путин и Лукашенко

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Вечканова Елена
Личные встречи высокопоставленных политиков
Беларуси и России в 2021 году происходят с завидной регулярностью. Так, к
примеру, уже в пятницу, 28 мая, планируется проведение очередного "саммита"
между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. "Комментарии" решили
разузнать у экспертов, до чего же могут договориться два диктатора.
Лукашенко и Путин встретятся 28 мая в Сочи. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Стоит отметить, что на этот раз встреча политиков
должна состояться в Сочи. Нынешний диалог будет проходить на фоне очередного обострения отношений между Минском и цивилизованным миром. Причина, разумеется,
в принудительной посадке одного из пассажирских авиалайнеров на территории РБ и
последующий арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
Украина вместе с рядом других европейских
стран жестко отреагировала на подобную дерзость режим Лукашенко и, кроме
прекращения авиасообщения, планирует запретить самолетам из Беларуси любые перемещения над страной. Лукашенко подобная позиция не слишком устраивает, о
чем он прямо заявлял во время общения с журналистами.
"Комментарии" попросили экспертов
спрогнозировать, стоит лишь ожидать от встречи Лукашенко и Путина неких судьбоносных
решений. Специалисты рассказали, могут ли политики подписать документы, которые
бы привели к "поглощению" Беларуси путинской Россией, и какие риски вся эта
ситуация несет для Украины.
Политолог, политический консультант Владимир
Фесенко называет этот наверняка далеко не последний визит Лукашенко на встречу
с Путиным "челночной дипломатией" белорусского диктатора.
"Он лихорадочно "петляет" в отношениях с
Россией, стремясь сохранить свою единоличную власть и получить поддержку от РФ,
не попадая от нее в чрезмерную зависимость. Это объективный интерес Лукашенко.
Путин же будет и дальше затягивать своего белорусского коллегу в паутину
Союзного государства. Но подписывать что-то серьезное с Лукашенко именно
сейчас, накануне встречи с Байденом, и после недавних авантюрных спецопераций
белорусского диктатора с принудительной посадкой гражданского самолета, не
очень удобно и не вполне целесообразно", — считает Владимир Фесенко.
По его мнению, Лукашенко и Путин играют в
разные игры.
"Путин постепенно плетет свою паутину вокруг
Лукашенко, а "бацька" лихорадочно дергается, пытается ослабить эти путы, заодно
воюя со всеми явными и мнимыми врагами. Поэтому я не ожидаю подписания каких-то
"судьбоносных" документов между Путиным и Лукашенко именно сейчас", — отмечает
политолог.
Политтехнолог, эксперт Центра противодействия
информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан уверен, что Лукашенко,
медленно, но уверенно движется по пути, который в 2014 году прошел бывший
президент Украины Виктор Янукович.
"Лукашенко теряет власть, всё более погружаясь
в болото "русского мира", превращая свою страну в провинцию РФ. Несмотря на то,
что нынешний белорусский лидер на порядок умнее и хитрее Януковича, у него нет
ни малейших шансов выкрутиться. Кремль сделал всё, чтобы от Беларуси отвернулся
Запад. А недавние события с самолетом превратили эту страну в геополитически
токсичную зону отчуждения, над которой даже пролетать опасно", — подчеркивает
эксперт.
По его мнению, то, что де-юре союзное
государство РФ и Беларуси (договор подписан 2 апреля 1997 года) стало таковым
де-факто — это большой тактический проигрыш Запада.
"В борьбе с путинским режимом США и ЕС
потеряли возможность использовать Беларусь в качестве серой зоны продвижения
своих интересов. При этом следует отметить, что такая "победа" РФ в
стратегическом плане является для нее серьезной проблемой. Кремль окончательно
повесил себе на шею неподъемную в финансовом плане ношу — и взял на себя весь
негатив правления Лукашенко. Отныне и до полного низложения белорусского
диктатора (а оно, думаю, не за горами), именно Путин в ответе за то, что
происходит в Беларуси", — отмечает Александр Курбан.
Эксперт уверен, что всё это отразится и на
Украине, которой придется укреплять сотни километров границы. Также Курбан
прогнозирует разного рода провокации в пограничной зоне и пунктах пересечения
границы.
"Опять же, транзитные, экономические проблемы
в новых условиях не замедлят сказаться. Безусловно, добавится головной боли у
руководства стран Балтии и Польши, которые теперь будут в прямом и непосредственном
контакте с РФ", — говорит эксперт.
При этом Александр Курбан считает, что сама по
себе, российская угроза была бы не так катастрофична для соседних стран
Восточной Европы, если б не одно важное геополитическое обстоятельство.
"В нынешнем американо-китайском противостоянии
РФ, а соответственно и Беларусь, будут союзниками Китая. Это даст возможность
существенно пополнить материальные ресурсы Кремля и получить политическую
поддержку со стороны Пекина. Одним словом, геополитический узел проблем в
Восточной Европе туго затягивается, а в воздухе всё явственнее начинает пахнуть
порохом", — резюмирует специалист.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким образом официальный Кремль стал на сторону Беларуси в "самолетном кейсе Лукашенко". Больше деталей — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, как в Украине отреагировали на "троллинг" Александром Лукашенко американского президента Джозефа Байдена. Почему такое поведение белорусского политика считают проявлением беспомощности, узнайте в нашей публикации.
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