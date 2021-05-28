Встреча двух диктаторов: о чем могут договориться Путин и Лукашенко

Личные встречи высокопоставленных политиков Беларуси и России в 2021 году происходят с завидной регулярностью. Так, к примеру, уже в пятницу, 28 мая, планируется проведение очередного "саммита" между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. "Комментарии" решили разузнать у экспертов, до чего же могут договориться два диктатора.



Лукашенко и Путин встретятся 28 мая в Сочи. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Немного деталей

Стоит отметить, что на этот раз встреча политиков должна состояться в Сочи. Нынешний диалог будет проходить на фоне очередного обострения отношений между Минском и цивилизованным миром. Причина, разумеется, в принудительной посадке одного из пассажирских авиалайнеров на территории РБ и последующий арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Украина вместе с рядом других европейских стран жестко отреагировала на подобную дерзость режим Лукашенко и, кроме прекращения авиасообщения, планирует запретить самолетам из Беларуси любые перемещения над страной. Лукашенко подобная позиция не слишком устраивает, о чем он прямо заявлял во время общения с журналистами.

"Комментарии" попросили экспертов спрогнозировать, стоит лишь ожидать от встречи Лукашенко и Путина неких судьбоносных решений. Специалисты рассказали, могут ли политики подписать документы, которые бы привели к "поглощению" Беларуси путинской Россией, и какие риски вся эта ситуация несет для Украины.

"Лукашенко и Путин играют в разные игры"

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко называет этот наверняка далеко не последний визит Лукашенко на встречу с Путиным "челночной дипломатией" белорусского диктатора.

"Он лихорадочно "петляет" в отношениях с Россией, стремясь сохранить свою единоличную власть и получить поддержку от РФ, не попадая от нее в чрезмерную зависимость. Это объективный интерес Лукашенко. Путин же будет и дальше затягивать своего белорусского коллегу в паутину Союзного государства. Но подписывать что-то серьезное с Лукашенко именно сейчас, накануне встречи с Байденом, и после недавних авантюрных спецопераций белорусского диктатора с принудительной посадкой гражданского самолета, не очень удобно и не вполне целесообразно", — считает Владимир Фесенко.

По его мнению, Лукашенко и Путин играют в разные игры.

"Путин постепенно плетет свою паутину вокруг Лукашенко, а "бацька" лихорадочно дергается, пытается ослабить эти путы, заодно воюя со всеми явными и мнимыми врагами. Поэтому я не ожидаю подписания каких-то "судьбоносных" документов между Путиным и Лукашенко именно сейчас", — отмечает политолог.

"Именно Путин в ответе за то, что происходит в Беларуси"

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан уверен, что Лукашенко, медленно, но уверенно движется по пути, который в 2014 году прошел бывший президент Украины Виктор Янукович.

"Лукашенко теряет власть, всё более погружаясь в болото "русского мира", превращая свою страну в провинцию РФ. Несмотря на то, что нынешний белорусский лидер на порядок умнее и хитрее Януковича, у него нет ни малейших шансов выкрутиться. Кремль сделал всё, чтобы от Беларуси отвернулся Запад. А недавние события с самолетом превратили эту страну в геополитически токсичную зону отчуждения, над которой даже пролетать опасно", — подчеркивает эксперт.

По его мнению, то, что де-юре союзное государство РФ и Беларуси (договор подписан 2 апреля 1997 года) стало таковым де-факто — это большой тактический проигрыш Запада.

"В борьбе с путинским режимом США и ЕС потеряли возможность использовать Беларусь в качестве серой зоны продвижения своих интересов. При этом следует отметить, что такая "победа" РФ в стратегическом плане является для нее серьезной проблемой. Кремль окончательно повесил себе на шею неподъемную в финансовом плане ношу — и взял на себя весь негатив правления Лукашенко. Отныне и до полного низложения белорусского диктатора (а оно, думаю, не за горами), именно Путин в ответе за то, что происходит в Беларуси", — отмечает Александр Курбан.

Эксперт уверен, что всё это отразится и на Украине, которой придется укреплять сотни километров границы. Также Курбан прогнозирует разного рода провокации в пограничной зоне и пунктах пересечения границы.

"Опять же, транзитные, экономические проблемы в новых условиях не замедлят сказаться. Безусловно, добавится головной боли у руководства стран Балтии и Польши, которые теперь будут в прямом и непосредственном контакте с РФ", — говорит эксперт.

При этом Александр Курбан считает, что сама по себе, российская угроза была бы не так катастрофична для соседних стран Восточной Европы, если б не одно важное геополитическое обстоятельство.

"В нынешнем американо-китайском противостоянии РФ, а соответственно и Беларусь, будут союзниками Китая. Это даст возможность существенно пополнить материальные ресурсы Кремля и получить политическую поддержку со стороны Пекина. Одним словом, геополитический узел проблем в Восточной Европе туго затягивается, а в воздухе всё явственнее начинает пахнуть порохом", — резюмирует специалист.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким образом официальный Кремль стал на сторону Беларуси в "самолетном кейсе Лукашенко". Больше деталей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как в Украине отреагировали на "троллинг" Александром Лукашенко американского президента Джозефа Байдена. Почему такое поведение белорусского политика считают проявлением беспомощности, узнайте в нашей публикации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!