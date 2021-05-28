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Главная Новости Политика внешняя политика Украина блокирует воздушное пространство для белорусских самолетов: что это значит
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Украина блокирует воздушное пространство для белорусских самолетов: что это значит

Запрет начнет действовать уже с полуночи субботы, 29 мая

сегодня, 11:34
Автор:

Вечканова Елена

Украинские власти решили довести так называемую "авиаблокаду" Беларуси до логического завершения. По словам народного депутата от "ЕС" Александра Гончаренко, белорусским самолетам больше не разрешат совершать полеты в украинском воздушном пространстве.

Украина блокирует воздушное пространство для белорусских самолетов: что это значит

Украина закрывает воздушное пространство для Беларуси. Фото: LaPresse

Такую информацию политик сообщил в своем Telegram-канале. Чуть позже факт начали подтверждать другие украинские СМИ, также делая отсылки на личный источник.

Члены правительства поддержали подобный запрет во время внеочередного заседания. Решено, что белорусской авиации запретят любые перелеты над Украиной уже с полуночи субботы, 29 мая. На какой срок приняты такие ограничения, не сообщается.

Напомним, что конкретно авиасообщение с белорусским государством Украина прекратила еще в среду, 26 мая. Теперь же, начиная с ближайших выходных, любые рейсы, вылетевшие из РБ, не смогут входить в воздушное пространство нашей страны, т.е. даже просто совершать транзитные пролеты, направляясь в другое государство.

Разумеется, действует и запрет на приземление белорусской авиации в отечественных аэропортах.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что почему запреты на полеты компании "Белавиа" в ряд стран ЕС и через их воздушное пространство эксперты называют беспрецедентным случаем. По словам Владимира Воли, сегодня речь фактически идет о том, что белорусская авиакомпания может летать в другие страны только через территорию РФ. Какие санкции могут ожидать белорусские власти и самопровозглашенного президента Александра Лукашенко лично, узнайте в нашем материале. 

Также на портале вы можете прочесть о том, как украинские нардепы отзываются о задержанном режимом Лукашенко оппозиционном журналисте Романе Протасевиче и что связывает этого парня с войной на Донбассе.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/6267
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