Как Лукашенко потроллил Байдена и Путина

BTC/USD
36680.90
ETH/USD
2551.38
LTC/USD
179.54
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Наталья Некрасова
После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, во время которой арестовали журналиста Романа Протасевича, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может с помощью истребителей посадить и самолет президента США Джо Байдена. Во время ток-шоу "Право на власть" украинские чиновники отреагировали на "шутку" Лукашенко.
Джо Байден и Александр Лукашенко. Коллаж: "Комментарии"
Заявление по самолету американского президента Лукашенко сделал во время выступления в парламенте Беларуси. Он предложил лидерам США и России Джо Байдена и Владимиру Путину выбрать для официальных переговоров Минск, а не Женеву, где на 16 июня запланирована встреча президентов.
Он также пообещал встретить американский борт №1 с белорусскими истребителями в контексте инцидента с самолетом Ryanair в Минске. "Может рискнет. Мы же запросто посадить самолет можем", — заявил Лукашенко о решении Байдена посетить Беларусь.
Официальной реакции по предложению провести встречу в Минске и на эту шутку ни со стороны Белого дома, ни со стороны Кремля не было.
О запрете Украиной полетов в Беларусь Лукашенко заявил: "Не нравится летать через Беларусь, летайте там, где угробили 300 людей", — намекая на авиакатастрофу самолета МН-17 на Донбассе. Эти высказывания Лукашенко прокомментировали в Украине.
Глава МИД также заявил, что Лукашенко своими действиями лишил украинскую власть возможностей вести с ним цивилизованный диалог, а его сближение с Россией может закончиться поглощением Беларуси Российской Федерацией. Кулеба также подчеркнул, что в Гаагском суде уже доказано, что самолет МН-17 в 2014 году сбили российские военные. Тогда погибли 297 человек.
Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина необходимы, но риски для Украины в этой встрече есть, считает президент Владимир Зеленский. США и Россия могут договориться по таким вопросам, которые нанесут ущерб не только Украине, но и Евросоюза, подчеркнул украинский лидер.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости