Как Лукашенко потроллил Байдена и Путина

После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, во время которой арестовали журналиста Романа Протасевича, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может с помощью истребителей посадить и самолет президента США Джо Байдена. Во время ток-шоу "Право на власть" украинские чиновники отреагировали на "шутку" Лукашенко.



Джо Байден и Александр Лукашенко. Коллаж: "Комментарии"

Заявление по самолету американского президента Лукашенко сделал во время выступления в парламенте Беларуси. Он предложил лидерам США и России Джо Байдена и Владимиру Путину выбрать для официальных переговоров Минск, а не Женеву, где на 16 июня запланирована встреча президентов.



"Если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают в Беларусь. Я встречу их достойно, обоих. Сядем, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки ему (Байдену, — ред.) напишет, чтобы он мне сказал. Откровенный будет разговор", — сказал Лукашенко.

Он также пообещал встретить американский борт №1 с белорусскими истребителями в контексте инцидента с самолетом Ryanair в Минске. "Может рискнет. Мы же запросто посадить самолет можем", — заявил Лукашенко о решении Байдена посетить Беларусь.

"Истребители поднимем и будем сопровождать от границы со Швейцарией. Три истребителя — два сбоку и в хвосте один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что если с ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс, — ред.) на посадке, то истребитель наш подведет лайнер его прямо на взлетно-посадочную полосу", — "пошутил" Лукашенко в парламенте.

Официальной реакции по предложению провести встречу в Минске и на эту шутку ни со стороны Белого дома, ни со стороны Кремля не было.

О запрете Украиной полетов в Беларусь Лукашенко заявил: "Не нравится летать через Беларусь, летайте там, где угробили 300 людей", — намекая на авиакатастрофу самолета МН-17 на Донбассе. Эти высказывания Лукашенко прокомментировали в Украине.

"То, что говорит Александр Лукашенко о Байдене — это уже даже не смешно. Кто-то смотрит и думает: "Вот это он врезал". На самом деле это уже не то, чтобы падение. Это уже человек — абсолютно беспомощный. Ему единственное, что осталось, делать вид, что он имеет какую-то силу. Силу, которой у него уже нет никакой. Это все — бутафория", — считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД также заявил, что Лукашенко своими действиями лишил украинскую власть возможностей вести с ним цивилизованный диалог, а его сближение с Россией может закончиться поглощением Беларуси Российской Федерацией. Кулеба также подчеркнул, что в Гаагском суде уже доказано, что самолет МН-17 в 2014 году сбили российские военные. Тогда погибли 297 человек.

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина необходимы, но риски для Украины в этой встрече есть, считает президент Владимир Зеленский. США и Россия могут договориться по таким вопросам, которые нанесут ущерб не только Украине, но и Евросоюза, подчеркнул украинский лидер.

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